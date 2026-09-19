Gimnasia y Banfield empataron 2-2 por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto platense ganaba y tenía la posibilidad de quedar en la cima de la Zona B, pero el Taladro consiguió la igualdad sobre el cierre.

Agustín Auzmendi abrió el marcador para Gimnasia a los 19 minutos del primer tiempo. Lautaro Gómez estableció el 1-1 para Banfield a los 37 minutos de esa misma etapa.

Un partido con penales y VAR

Gimnasia tuvo una oportunidad para volver a ponerse arriba antes del descanso, pero Diego Rodríguez le atajó un penal a Lucas Janson a los 35 minutos. La infracción había sido sancionada por una falta de Marcos López sobre Pedro Silva Torrejón dentro del área.

En el segundo tiempo, Gimnasia volvió a ponerse en ventaja, aunque el encuentro tuvo otra intervención del VAR. El árbitro Jorge Baliño fue advertido por la tecnología y no convalidó una anotación del conjunto platense.

Banfield encontró el empate

Cuando Gimnasia parecía quedarse con el triunfo, David Zalazar apareció a los 44 minutos del segundo tiempo para marcar el 2-2. El jugador de Banfield convirtió y selló un empate que dejó al Lobo como escolta de Argentinos en la Zona B.

El partido terminó después de los intentos finales de ambos equipos. Gimnasia tuvo algunas aproximaciones en los últimos minutos, pero no logró volver a ponerse en ventaja.

La tabla de la Zona B

Con este resultado, Gimnasia quedó como escolta de Argentinos, que tiene un partido pendiente de la décima fecha. Banfield, por su parte, sumó un punto en su visita al conjunto platense.