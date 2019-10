Gimnasia La Plata venció 4-2 a Godoy Cruz en el primer triunfo con Maradona como DT

Gimnasia y Esgrima La Plata, con la conducción de Diego Armando Maradona, logró hoy su primera victoria en la Superliga Argentina de fútbol, luego de ganarle a Godoy Cruz como visitante por 4 a 2. En el cuarto encuentro de Maradona como técnico del 'Lobo', después de haber perdido con Racing 2-1, Talleres de Córdoba 2-1 y River 2-0, Gimnasia sumó los primeros tres puntos en el torneo en la novena fecha, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, y salió del último lugar de la tabla de posiciones. El equipo platense, muy complicado con los promedios (quedó con 0,984, producto de 60 puntos en 61 partidos), se impuso con los goles de Leandro Contín, dos del paraguayo Víctor Ayala, la figura, de tiros libres, y el cuarto de Matías García. Juan Brunetta anotó los dos tantos de Godoy Cruz que, aunque no tiene problemas con el descenso, acumuló su octava derrota en la Superliga y está último en las posiciones. La única victoria del "Tomba" fue el 25 de agosto, cuando superó 2-1 ante Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha. Gimnasia se puso en ventaja al minuto de juego, con un gol de Contín desde afuera del área que el arquero Andrés Mehring no pudo controlar. El delantero fue a abrazar a Diego, que en la previa del partido fue homenajeado por la dirigencia de Godoy Cruz al igual que su ayudante, Sebastián Méndez, que tuvo un paso como DT de los mendocinos. El paraguayo Ayala marcó su primer golazo de tiro libre sobre el final de la primera mitad, y también fue a festejar con Maradona. Sin embargo, la alegría duró poco: Godoy Cruz le hizo un gol sacado del medio, a través de una jugada que concretó Juan Brunetta. El propio Brunetta, el que más peligro generó en el arco de Arias, anotó el empate a los 15 minutos del segundo tiempo aprovechando una mala salida de Caire en el fondo. Gimnasia tuvo algunas chances claras pero no aprovechó el hombre de más con el que jugó casi todo el complemento por la expulsión de Joaquín Varela. Faltando 10 minutos, el conjunto dirigido por Daniel Oldrá se quedó con nueve porque Miguel Jaquet también vio la roja. De esa falta llegó otro tiro libre quirúrgico de Ayala, que provocó que Maradona saltara del banco para ensayar un festejo con bailecito. Con el envión anímico y ahora sí sacando ventaja de sus dos jugadores de más, Gimnasia dejó de sufrir y concretó el cuarto gol. Arias sacó desde el arco, Contín la peinó de cabeza para darle el pase a García, que entró por el medio, esquivó a Mehring, la acomodó y la mandó al fondo de la red. Síntesis del partido: Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Joaquín Varela, Tomás Cardona, Miguel Jacquet, Agustín Aleo; Fabián Henríquez, Kevin Gutiérrez, Valentín Burgoa; Miguel Merentiel y Juan Brunetta. DT: Daniel Oldrá. Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Marco Torsiglieri; Maximiliano Comba, Matías García, José Paradela, Víctor Hugo Ayala; Horacio Tijanovich y Leandro Contín. DT: Diego Maradona. Goles: 1m. Contín (GELP), 43m. Víctor Ayala (GELP), 44m. Brunetta (GC). ST 15m Brunetta (GC), 35m. Ayala (GELP) y 41m. Matías García (GELP). Cambios: ST 9m. Tomás Badaloni por Merentiel (GC); 12m. Luciano Vella por V. Burgoa (GC); 23m. Matías Gomez por Comba (GELP); 20m. Matías Miranda por Paradela (GELP); 32m. Facundo Barboza por Gutiérrez (GC); 40m. Maximiliano Coronel por Tijanovichn (GELP). Expulsados: ST 5m. Varela (GC), 35m Jacquet (GC). Amonestados: en Godoy Cruz, Jacquet, Henriquez; en Gimnasia, Caire y Ayala. Arbitro: Darío Herrera. Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.