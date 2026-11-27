Gimnasia y Esgrima La Plata comenzó a definir su estrategia para visitar a Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura. El entrenador Ariel Pereyra trabaja en un planteo más conservador, con la intención de armar un equipo corto y aprovechar los espacios para salir de contraataque.

El encuentro se jugará el próximo domingo a las 20.30 en La Bombonera y tendrá en juego un lugar en las semifinales. El Lobo viene de eliminar a Newell's y ahora buscará dar otro paso en el certamen.

Las variantes que analiza Pereyra

En los primeros ensayos, el técnico probó con modificaciones respecto del equipo que consiguió la clasificación ante el conjunto rosarino. Lucas Janson y Marcelo Torres salieron de la formación inicial, mientras que Pablo Aguiar y Matías Melluso ocuparon sus lugares.

La idea contempla un esquema con un doble lateral por derecha, con Aguiar en el fondo y Alexis Steimbach más adelantado. Por el sector izquierdo, Pedro Silva Torrejón ocuparía el lateral y Melluso se ubicaría como volante.

Ignacio Miramón, Nacho Fernández y Mateo Seoane completarían el mediocampo, mientras que Agustín Auzmendi sería la referencia ofensiva. Sin embargo, en la práctica del viernes Pereyra también probó a Franco Torres junto a Auzmendi y modificó la ubicación de Melluso.

Un cambio obligado en el arco

Gimnasia tendrá una modificación obligada en el arco debido a la suspensión de Harlen Castillo, quien recibió una fecha de sanción tras ser expulsado durante los incidentes posteriores al partido frente a Newell's. En su lugar estará Nelson Insfrán.

El probable equipo que ensayó Pereyra estuvo integrado por Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane y Matías Melluso; Ignacio Fernández y Agustín Auzmendi. La formación todavía no está confirmada y el entrenador continuará evaluando alternativas antes del cruce con Boca.