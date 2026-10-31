Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió una victoria clave este viernes al derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, por el Torneo Clausura 2026. Con goles de Marcelo Torres e Ignacio Fernández, el Lobo sumó tres puntos fundamentales que le permitieron clasificarse a los octavos de final del campeonato y asegurar su participación en la Copa Sudamericana 2027.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra logró imponerse como visitante en un encuentro que comenzó favorable, pero que terminó complicándose durante el segundo tiempo. A pesar de jugar varios minutos con un futbolista menos, el conjunto platense resistió la presión del local y se quedó con una victoria que cumplió dos objetivos deportivos.

Gimnasia golpeó dos veces en el primer tiempo

El Lobo abrió el marcador a los 24 minutos de la primera etapa, cuando Marcelo Torres aprovechó un centro de Ignacio Fernández y conectó un cabezazo sin oposición que dejó sin posibilidades al arquero Lautaro Herrera.

Con la ventaja a su favor, Gimnasia mantuvo la iniciativa y logró ampliar la diferencia antes del descanso. A los 40 minutos, Ignacio Fernández probó con un remate desde media distancia que sufrió un desvío en el camino y descolocó al arquero rival.

El 2-0 permitió que el conjunto visitante se marchara al entretiempo con una ventaja importante, mientras que Estudiantes necesitaba reaccionar para intentar revertir el resultado frente a su público.

Un segundo tiempo con expulsiones y suspenso

El panorama cambió rápidamente después del descanso. A los nueve minutos del complemento, Gabriel Alanís descontó para Estudiantes de Río Cuarto tras una asistencia de Ibrahim Hesar y devolvió la incertidumbre al encuentro.

Apenas unos minutos después, Gimnasia sufrió la expulsión de Alexis Steimbach, quien recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

La inferioridad numérica obligó al Lobo a modificar su planteo y concentrarse en sostener la ventaja. El conjunto cordobés intentó aprovechar el hombre de más, aunque no consiguió generar las situaciones necesarias para alcanzar la igualdad.

Sobre el cierre del partido, a los 40 minutos del segundo tiempo, Juan Antonini también fue expulsado en Estudiantes por una infracción considerada juego brusco grave. De esta manera, ambos equipos terminaron el encuentro con diez futbolistas.

Finalmente, el árbitro Juan Loustau marcó el cierre del compromiso y confirmó la victoria del conjunto platense.

Gimnasia consiguió dos objetivos con una victoria

Los tres puntos obtenidos en Río Cuarto tuvieron un valor especial para Gimnasia, que consiguió ubicarse entre los ocho mejores equipos de la Zona B y garantizar su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura.

Además, el triunfo le permitió asegurar, como mínimo, su clasificación a la Copa Sudamericana 2027, por lo que volverá a disputar una competencia internacional.

Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, el resultado no modificó su situación deportiva, debido a que el conjunto cordobés ya había consumado su descenso de categoría.

Con el objetivo continental cumplido y la clasificación a los playoffs asegurada, Gimnasia continuará su camino en el Clausura con la intención de avanzar en las instancias eliminatorias y cerrar la temporada de la mejor manera.