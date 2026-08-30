Gimnasia y Esgrima La Plata dio uno de los golpes de la séptima fecha del Torneo Clausura al vencer 2-1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ignacio Fernández e Ignacio Miramón marcaron para el Lobo, mientras que Jaminton Campaz había conseguido el empate transitorio para el Canalla, que terminó despedido con silbidos a pocos días del clásico ante Newell's.

El encuentro comenzó con Central intentando imponer condiciones y Ángel Di María como uno de los jugadores más peligrosos. Fideo tuvo una de las primeras oportunidades con un remate desde afuera del área, pero Nelson Insfrán respondió para evitar la apertura del marcador.

A los 29 minutos, el conjunto rosarino logró convertir mediante Marco Ruben. Sin embargo, el delantero se encontraba en posición adelantada y, tras la intervención del VAR, el gol fue correctamente anulado. Así, el primer tiempo terminó sin goles.

La historia cambió en el complemento. A los 13 minutos, Gimnasia salió rápido de contraataque y Franco Torres encontró a Ignacio Fernández. El experimentado mediocampista se acomodó y sacó un zurdazo que terminó convirtiéndose en el 1-0 para los visitantes.

Central salió en busca del empate y finalmente lo encontró sobre el cierre. A los 40 minutos, Campaz encaró y sacó un remate desde lejos que terminó dentro del arco de Insfrán para establecer el 1-1.

La alegría, sin embargo, duró muy poco en Arroyito. Apenas dos minutos después, un error en la salida del Canalla terminó dejando la pelota en los pies de Ignacio Miramón, quien remató desde la puerta del área y convirtió el 2-1 definitivo.

El resultado desató el malestar de los hinchas locales, que despidieron al equipo con silbidos. Rosario Central quedó con 11 puntos y ahora deberá afrontar uno de los encuentros más importantes del semestre: el clásico rosarino frente a Newell's.

Gimnasia, en cambio, consiguió una victoria clave después de tres derrotas consecutivas y alcanzó las 12 unidades, que le permitieron escalar al tercer puesto de la Zona B al término de su partido.