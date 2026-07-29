River enfrentará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, con la obligación de conseguir su primera victoria del campeonato luego de un arranque de semestre muy por debajo de las expectativas.

El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión será por ESPN Premium.

El conjunto de Núñez llega en un momento delicado. En su última presentación fue eliminado de la Copa Argentina tras caer goleado frente a Aldosivi y, posteriormente, debutó en el Torneo Clausura con una inesperada derrota como local por 1-0 ante Barracas Central.

Por ese motivo, el equipo necesita una rápida recuperación para evitar que aumente el malestar de los hinchas. Además, el entrenador Eduardo Coudet podrá estar en el banco de suplentes luego de recibir una amnistía del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Una de las novedades podría ser la presencia de Ángel Correa como titular. El delantero tuvo su estreno con la camiseta de River ingresando desde el banco frente a Barracas Central y ahora tendría la oportunidad de integrar el once inicial.

Del otro lado estará Gimnasia, que también busca sus primeros puntos en el certamen. El "Lobo" cayó 2-1 frente a Racing en Avellaneda en un encuentro marcado por la polémica, ya que reclamó un penal no sancionado que podría haber significado el empate.

Probables formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.