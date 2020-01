Ginés González afirmó que no hay casos de coronavirus en el país y aconsejó no viajar a China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que la Argentina "no tiene casos de coronavirus" y aconsejó "si no es necesario e imperativo, evitar de momento viajar a China".



En una conferencia de prensa brindada luego de que esta tarde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la "emergencia de salud pública internacional", el ministro explicó que la medida del organismo "es algo excepcional, de hecho es la quinta vez que se da, y se dieron determinadas condiciones para dictarla, algunas de ellas es que se reportó en cinco regiones distintas, se demostró también que había propagación interhumana y fundamentalmente, para contener el brote".



Sobre la situación al día de hoy, el ministro precisó que de los 7.800 casos, el 98.8 % se dieron en China o en personas que estuvieron en ese país y que los fallecidos en todos los casos, hasta ahora 170, sucedieron en su totalidad en China, especialmente en la ciudad Wuhan, epicentro del brote.



González García explicó que, a pesar de la declaración de emergencia internacional, las adoptadas "básicamente serán las medidas que se vienen tomando, ya que desde el primer momento" se estuvo atento al brote.



"La primera medida -dijo- es reunirnos permanentemente con un comité de expertos, trabajar todos juntos, para tranquilizar a la gente que se están tomando las medidas pertinentes y evaluar las acciones en proceso; actualizar la situación epidemiológica; dar recomendaciones a los organismos relacionados con la salud de todas las provincias y a los viajeros en particular".



Asimismo explicó que el Instituto Malbrán está equipado y disponible para identificar el virus ante la presencia de algún caso compatible con los síntomas.



Por otra parte, indicó que se está trabajando en conjunto con los demás organismos gubernamentales que puedan estar en relación con esta situación: Aduana, Migraciones, Aeropuertos, Ministerio de Relaciones Exteriores y otras dependencias.



El ministro precisó que en la Argentina, de momento, no se registró ningún caso, ya que "nos favorece, además de la distancia con el país de origen del virus, no estar en invierno" cuando se dan con más frecuencia los síntomas de gripes y enfermedades respiratorias.



Si bien hasta el momento no hay vacunas, ni medicamentos contra el virus, el ministro aclaró que sí hay medicamentos para aplacar los síntomas.



Sobre los ciudadanos argentinos que actualmente están en China, González García explicó que hay 12 personas que están en la ciudad de Wuhan que "obviamente están en cuarentena, pero los otros argentinos, presentes en otras ciudades, sabemos por Cancillería que están todos bien y no presentan ningún síntoma".



Al respecto el ministro aclaró que "no se prohibe", pero la recomendación es, de momento, evitar viajar a China, sino es "necesario e imperativo".



Por último precisó que hay un protocolo de salud que se está llevando a cabo en los aeropuertos y el hospital de Ezeiza, por su cercanía con el aeropuerto está preparado, llegado al caso, "para atender si se diera algún caso, situación que de momento no se dio".