Ginóbili quedó "devastado" por la muerte de Kobe Bryant y Maradona despidió a la "leyenda"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Emanuel Ginóbili expresó hoy su dolor por la muerte de la leyenda del básquetbol mundial, el estadounidense Kobe Bryant, ocurrido en un accidente aéreo en la localidad de Calabasas, estado de California, Estados Unidos, y Diego Maradona se sumó a su despedida.



"Devastado", escribió Ginóbili en inglés en su cuenta oficial de Twitter. "Manu" enfrentó en reiteradas ocasiones a Bryant durante su trayectoria como jugador de San Antonio Spurs en partidos de la NBA, con varias finales en juego ante Los Angeles Lakers.



Bryant se consagró campeón en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010, mientras que Ginóbili lo hizo en 2003, 2005, 2007 y 2014.



La última vez que estuvieron juntos fue en el Mundial de China que se disputó entre el 31 de agosto al 15 de septiembre de 2019, con un diálogo cordial donde recordaron sus enfrentamientos.



Maradona subió una fotografía de Bryant en su época de jugador de los Lakers con el efecto añadido de unas alas en las espaldas.



"Se van todos los buenos. Hasta la vista, leyenda", expresó Diego en su cuenta oficial de Instagram.



Por su parte, Luis Scola, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó su incredulidad por la noticia que sorprendió al mundo entero.



"No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda...", publicó el actual jugador de Olimpia Milano de la Serie A de Italia.



"Grandes recuerdos y mucho dolor para esta noticia devastadora", volcó por su parte a la redes sociales otro campeón olímpico argentino como Andrés "Chapu" Nocioni.



El pivote español Pau Gasol quedó consternado por la muerte de Bryant a quien lo unía un lazo de amistad muy fuerte como consecuencia de los años que compartieron en Los Angeles Lakers.



"Más que devastado... mi hermano mayor... No puedo, simplemente no puedo creerlo”, publicó Gasol en Twitter.



En tanto Shaquiille O'Neal, otro grande de la NBA, por su juego y su porte físico, sostuvo que "no hay palabras para expresar tanto dolor en este momento trágico. Perdí a mi amigo, mi hermano y mi compañero en la conquista de campeonatos. Te extrañaremos", expresó quien también fuera figura de Los Angeles Lakers, a donde llegó en 1996.



"Mucha gente recordará a Kobe como el magnífico atleta que inspiró a toda una generación de jugadores de básquetbol, pero yo lo recordaré como un hombre que fue mucho más que un atleta", manifestó por su parte otro ícono ya no solamente de los Lakers, sino de la historia de la NBA, hoy de 72 y que al momento de su retiro en 1989 era el máximo anotador, taponador, reboteador defensivo; el que más minutos jugo y más premios a jugador más valioso (MVP) recíbió: Kareem Abdul Jabbar.



Barcelona, el equipo donde milita el astro Lionel Messi, elevó sus condolencias en las redes sociales: "Consternados por la muerte de Kobe Bryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz".



Real Madrid lamentó "profundamente" el hecho a través de un comunicado. "El Real Madrid lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte", publicó el equipo madrileño.



Paris Saint Germain, de Francia, se sumó a las condolencias para "su familia, amigos, Los Angeles Lakers y NBA" en las redes sociales. "Que descanses en paz, leyenda", agregó su cuenta oficial de Twitter, mientras su máxima estrella, el brasileño Neymar, mostró a la televisión sus dedos formando el número 24, el dorsal histórico de Kobe, tras anotar la segunda conquista de su equipo, de tiro penal, en la victoria 2-0 como visitante de Lille (también había marcado el primero).



El alero de Atlanta Hawks, el estadounidense Vince Carter, dejó su mensaje en Twitter y deseó que Bryant "descanse en paz".



Kobe Bryant tenía 41 años, según informó TMZ Sports, y falleció como consecuencia del accidente en la localidad de Calabasas, estado de California, en los Estados Unidos.