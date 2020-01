Gioja: "Nuestro gobierno avanza con pasos firmes, no hacemos ensayo error"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El titular del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, analizó que el gobierno del presidente Alberto Fernández avanza "con paso firme sin caer en la teoría del ensayo error", al diferenciarse de la gestión anterior de Mauricio Macri.



"Lo importante es que nuestro gobierno avanza con pasos firmes y estudiados. No hacemos ensayo error", sostuvo Gioja en diálogo con Télam al analizar las últimas medidas vinculadas al aumento a los jubilados que cobran la mínima, de $5000; como así también a las subas de salarios del sector privado, estimadas en $4000, a cuenta de futuras paritarias.



"Alberto tiene muy claro el manejo de la cosa pública, conoce al detalle el



Estado y ha formado un gabinete de lujo, no nos van a ver tomando medidas



para medir el impacto mediático o social y retroceder si algún sector o grupo



de presión está en desacuerdo", específico el ex gobernador sanjuanino.



"Alberto está demostrando que sabe lo que hace, hacia dónde hay que ir y sobre todo, a quiénes hay que privilegiar a la hora de gobernar, estos son los sectores más vulnerables", añadió.



Gioja agregó que el gobierno de Macri ha dejado "un campo minado, un país en serio riesgo económico y social", y que "todas las medidas que se han tomado hasta ahora tienden a reparar en algo el desastre que ha hecho Macri sobre los sectores asalariados".



Al mismo tiempo, buscan "inyectar algo de dinero a la rueda del consumo para que se mueva la industria y el comercio", explicó.