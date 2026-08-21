La separación de Sofía Gala y Fito Páez parecía haber cerrado una relación de varios meses, pero una inesperada declaración volvió a poner su historia sentimental en el centro de la escena. Juan Pablo Mirabelli, íntimo amigo de la actriz, aseguró que ella está enamorada de otro hombre y sorprendió al poner en duda el romance que se le atribuyó con el músico.

Mirabelli habló del tema durante su visita a DDM, donde inicialmente se refirió a su participación en la serie sobre la vida de Moria Casán. Sin embargo, la conversación terminó derivando hacia la vida sentimental de Sofía Gala.

“Sofía es mi amiga, tengo un vínculo con Moria, tengo trato diario. Somos familia, porque de verdad lo somos”, explicó el actor al dejar en claro la cercanía que mantiene con ambas.

Ante la consulta directa por la supuesta separación entre Gala y Páez, Mirabelli sorprendió al negar que hubiera existido una relación sentimental entre ellos.

“Es un tema que no sé por qué se instaló. Nunca pasó, son muy amigos”, sostuvo. Además, fue todavía más contundente al asegurar que “nunca fueron pareja” y negar que entre ellos hubiera existido algún vínculo íntimo.

“Ella está enamorada de otro”

Pero la revelación que más llamó la atención llegó cuando el actor habló del verdadero presente sentimental de su amiga. “Ella está enamorada de otro hombre y no es Fito”, aseguró Mirabelli, aunque evitó revelar la identidad de la persona que ocupa el corazón de Sofía Gala.

También rechazó las versiones que indicaban que los celos habrían provocado una crisis entre la actriz y el músico. “Dicen que Sofía estaba celosa de las amigas de Fito. Eso es mentira”, afirmó.

Incluso deslizó que Gala mantiene desde hace tiempo una relación con otra persona. “Sí, hace un montón que está con alguien y no es Fito”, sostuvo.

Los rumores de separación

Las declaraciones aparecieron después de que trascendiera que Sofía Gala y Fito Páez habrían puesto fin a una relación de varios meses.

La versión había sido difundida por Karina Iavícoli en LAM. Según contó la panelista, uno de los motivos del supuesto distanciamiento habría sido la dificultad para compatibilizar los tiempos y las agendas de ambos.

También había señalado que un viaje que Páez realizó a Bariloche junto a Juliana Gattas, Dolores Fonzi y otras mujeres habría generado malestar en Gala.

Sin embargo, Mirabelli desestimó por completo esa explicación: según su versión, no hubo separación porque tampoco existió el romance. Para el íntimo amigo de la actriz, el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez siempre fue de amistad y el verdadero interés amoroso de ella está puesto en otra persona.