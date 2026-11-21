La causa penal que enfrenta a Mauro Icardi y a Martín Migueles sumó un nuevo episodio tras el tenso cruce ocurrido en Nordelta. Luego de recibir una negativa inicial en Tribunales por su denuncia de amenazas, el delantero consiguió que la Justicia diera marcha atrás y le otorgara una medida cautelar favorable por 45 días.

El cambio de postura en el expediente se produjo en apenas 24 horas gracias a la intervención de Francisco Oneto. El abogado penalista del futbolista presentó una apelación urgente con pruebas determinantes que llevaron al juez Orlando Díaz a revertir su propia resolución y dictar la orden de restricción.

"Imponer al Sr. Martín Migueles la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del Sr. Mauro Emanuel Icardi. Imponer al Sr. Martín Migueles la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio del Sr. Mauro Emanuel Icardi", establece el escrito judicial dado a conocer en las últimas horas.

La resolución también prohíbe que el empresario mantenga cualquier tipo de contacto con el jugador por teléfono, redes sociales o cualquier otra vía. Este plazo de un mes y medio coincide exactamente con la vigencia de la restricción que pesa actualmente sobre el propio delantero respecto de su hija mayor, Francesca.

Según detalló el periodista Mauro Szeta en el programa DDM, la presentación de nuevo material probatorio destrabó el pedido de la defensa. "El Dr. Oneto aportó, ayer mismo, el video completo y la declaración del policía que estuvo presente en la amenaza", precisó el comunicador sobre el giro en el juzgado.

En esa misma línea, el panelista agregó sobre la rápida decisión del magistrado: "Esto hizo cambiar la mirada rápidamente al juez Orlando Díaz". El testimonio clave incorporado a la causa pertenece al oficial Yesul, cuya declaración ya había complicado previamente la situación procesal del acusado en el expediente.

El efectivo policial relató que el empresario increpó al deportista frente a los agentes con reiteradas invitaciones a pelear, obligando al personal presente a intervenir. Días atrás, el denunciado había expresado su temor a que una medida de este tipo le impidiera ver a las hijas de Wanda Nara debido a su vínculo cotidiano con ellas.

Sin embargo, el fallo dictado recientemente se limita de manera estricta a resguardar la integridad física y la vivienda del delantero en Nordelta. De esta forma, tras haber quedado inicialmente sin protección legal ante el incidente en su propiedad, la defensa del futbolista logró asegurar una barrera judicial efectiva.