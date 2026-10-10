A horas de disputar la gran final del Mundial de hockey sobre patines femenino ante España, el entrenador de la Selección Argentina, Darío Giuliani, habló en exclusiva con GRUPO HUARPE y transmitió la confianza con la que Las Águilas afrontarán el partido decisivo. En diálogo con el enviado especial Maximiliano Maldonado, desde Asunción, Paraguay, el director técnico destacó el entusiasmo de sus dirigidas y reconoció la dificultad que representa enfrentar al seleccionado español.

"Están felices, están contentas, están confiadas, saben que es muy difícil la tarea, pero están dispuestas a hacer el esfuerzo máximo, como lo hacen siempre", expresó Giuliani al referirse al estado anímico del plantel en la previa de la definición de los World Skate Games Asunción 2026.

El entrenador también puso especial énfasis en la importancia de la concentración para afrontar un encuentro de semejante magnitud. En ese sentido, explicó que las jugadoras deberán "tener recaudos, un grado de concentración en algunos temas como lo requiere una final", consciente de que cualquier detalle puede resultar determinante frente a un rival de la jerarquía de España.

Argentina llega a este compromiso después de superar por 4-0 a Italia en semifinales, resultado que le permitió asegurar su lugar en la definición del campeonato. Ahora, Las Águilas buscarán tomarse revancha de la derrota por 7-1 sufrida ante las españolas durante la fase de grupos y conquistar su séptimo título mundial.

Consultado sobre cómo se preparó el equipo para afrontar este desafío, Giuliani destacó el camino recorrido hasta llegar a la instancia decisiva. "Hemos llegado al lugar donde había que llegar. Este es un partido, como toda final, distinto, difícil", sostuvo.

Finalmente, el entrenador reconoció que el encuentro exigirá una gran responsabilidad colectiva, especialmente por las dificultades físicas que atraviesa la capitana Luciana Agudo, una de las principales referentes del seleccionado.

De esta manera, Las Águilas afrontarán la final frente a España este sábado 10 de octubre, desde las 20, con la ilusión de volver a consagrarse campeonas del mundo. GRUPO HUARPE acompaña al seleccionado argentino con una cobertura especial desde Paraguay.