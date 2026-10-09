La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines afrontará este viernes 9 de octubre una semifinal decisiva ante Italia en los World Skate Games Asunción 2026. En la previa del encuentro, el entrenador de Las Águilas, Darío Giuliani, dejó en claro que el objetivo es uno solo: avanzar a la final. “Ayer era ganar sí o sí, hoy también es ganar sí o sí”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE, aunque destacó que sus dirigidas llegan con mayor tranquilidad después de superar a Chile.

El seleccionado argentino enfrentará desde las 17.30 a una Italia que llega invicta, con cinco victorias consecutivas y un rendimiento que la posiciona entre las principales candidatas al título. Para Las Águilas será una nueva prueba de carácter en su intento por defender la corona mundial conquistada en San Juan 2022.

Giuliani explicó que el triunfo por 4 a 0 frente a Chile permitió quitarle presión al plantel, especialmente porque aquel encuentro no ofrecía margen para especulaciones. “Ayer era ganar sí o sí, hoy también es ganar sí o sí, pero ayer el empate no nos servía, era un partido muy difícil”, señaló.

Las Águilas llegan con mayor tranquilidad

El entrenador reconoció que las características del encuentro ante Italia anticipan otra jornada exigente, aunque destacó un cambio importante en el estado anímico de las jugadoras.

“Ayer (ante Chile) estaba muy difícil el partido por las características. Hoy también, seguramente será un partido muy parecido, pero las chicas están más tranquilas hoy que ayer”, expresó Giuliani.

La clasificación frente a Chile permitió a Argentina dejar atrás el duro golpe sufrido ante España, que se impuso por 7 a 1 durante la fase de grupos. Previamente, Las Águilas habían derrotado 5 a 1 a Suiza y 6 a 0 a Francia.

Ahora, con un lugar entre los cuatro mejores equipos del mundo, el seleccionado buscará recuperar su mejor versión ante un rival que todavía no conoce la derrota en Paraguay.

“Hoy estamos más tranquilos, aunque sabemos que es muy difícil. El hockey es muy difícil”, reconoció el entrenador.

El planteo para enfrentar a Italia ya está definido

Giuliani también reveló que el cuerpo técnico trabajó con anticipación sobre la estrategia que utilizará Argentina en la semifinal.

“Ya hemos hablado en el hotel. A lo mejor ahora, por la misma ansiedad, uno anda repitiendo algunas cosas, pero ya está dado el planteo”, explicó.

El desafío será importante. Italia llega con cinco triunfos consecutivos y una destacada solidez defensiva. El seleccionado europeo se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato y buscará dejar en el camino a las actuales campeonas del mundo.

Para Argentina, la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar encuentros decisivos aparece como una de las herramientas fundamentales para intentar conseguir la clasificación.

Giuliani evita pensar en España y se concentra en Italia

Aunque la posibilidad de una nueva final mundialista genera expectativa, Giuliani prefirió no adelantarse a un eventual enfrentamiento con España, el seleccionado que derrotó a Argentina durante la fase de grupos.

El entrenador contó que pudo observar los últimos minutos del encuentro entre españolas y portuguesas, aunque insistió en que su prioridad es superar la semifinal.

“Veo que ha salido un partido muy cerrado, nada que ver con el nuestro. Vamos a pasar este partido primero, tenemos que tener la cabeza en el partido con Italia, y después analizar qué se hizo con España y nosotros, cómo jugó España-Portugal y ver dónde podemos mejorar la performance nuestra”, sostuvo.

Sobre la experiencia del seleccionado español, agregó: “Lo que pasa es que el equipo español, que es el campeón, tiene mucha experiencia también. Así que hoy vamos a pasar Italia”.

Las Águilas buscarán este viernes conseguir el boleto a una nueva final mundialista y mantener viva la ilusión de defender el título obtenido en San Juan 2022.

El mensaje de Giuliani resume el momento que atraviesa el equipo: la tranquilidad recuperada después de superar a Chile no modifica la exigencia de una semifinal. Ante una Italia invicta, Argentina sabe que deberá ganar para continuar soñando con otra consagración.