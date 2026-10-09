Las Águilas están a un paso de conquistar un nuevo título mundial. Después de golear 4 a 0 a Italia en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026, la Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines se prepara para enfrentar a España en la gran final, este sábado 10 de octubre desde las 20. Tras la clasificación, el entrenador Darío Giuliani dialogó en exclusiva con GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, y analizó el desafío que tendrá su equipo en Paraguay.

"Mañana es una final, tenemos que estar 10 puntos para poder ganar", aseguró Giuliani, quien descartó considerar el encuentro como una revancha por la derrota 7 a 1 que sufrió Argentina ante España durante la fase de grupos. "No, revancha no, partido a partido y cada uno tiene su valor", remarcó el entrenador, dejando en claro que el plantel deberá mostrar su mejor versión para quedarse con el campeonato.

Con respecto a la preparación del encuentro decisivo, Giuliani explicó que el cuerpo técnico buscará analizar nuevamente el rendimiento español y corregir las falencias que tuvo Argentina en el primer enfrentamiento. "Vamos a ver el partido de Portugal-España, que terminó en un marcador cerrado, 2 a 1, a ver qué hizo España. Volver a ver el partido nuestro con España", detalló. Además, reconoció: "Cometimos algunos errores que somos conscientes y ojalá podamos jugar de otra forma mañana".

La lesión de Agudo encendió las alarmas antes de la final

Sin embargo, una de las principales preocupaciones del entrenador pasa por la situación física de Luciana Agudo. La capitana argentina no regresó a la pista durante el segundo tiempo frente a Italia y su presencia en la final quedó en duda. "Esa es la gran preocupación. Estamos muy preocupados. No sé si pueda jugar y, si puede jugar, en qué condiciones", manifestó Giuliani.

El DT destacó la importancia de Agudo dentro del funcionamiento del seleccionado, aunque también expresó su confianza en las demás integrantes del plantel. "Es un tema a analizar ahora, justamente en una final y en un partido tan difícil, donde para este equipo es tan importante. Las otras jugadoras, si no puede jugar, lo van a hacer y vamos a estar en condiciones de ganarlo", sostuvo.

Por último, Giuliani se refirió al triunfo ante Italia y explicó que el equipo logró desarrollar el partido de acuerdo con lo planificado. "Estamos tranquilos. El partido fue de un trámite esperado y pudimos marcar, que era generalmente lo difícil. Nos tranquilizamos y el desarrollo del partido fue dentro de lo que uno puede estar tranquilo", señaló.

Ahora, Las Águilas buscarán defender la corona conquistada en San Juan 2022, cuando derrotaron precisamente a España en la final. El encuentro se disputará en el SND Arenita de Asunción, donde Argentina intentará sumar su séptimo título mundial.