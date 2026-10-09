La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines ya tiene la mirada puesta en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. Tras vencer 4 a 0 a Chile y asegurar su lugar entre las cuatro mejores del Mundial, el entrenador de Las Águilas, Darío Giuliani, destacó el rendimiento de sus dirigidas y anticipó las claves para enfrentar a Italia este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, en busca de un lugar en la gran final.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Giuliani remarcó que la concentración será determinante para superar a las italianas, especialmente después de la experiencia que dejó la derrota ante España. “Sabemos la responsabilidad que tenemos, tenemos que jugar con la máxima concentración ahora, sobre todas las cosas, para no cometer errores”, sostuvo.

El entrenador argentino valoró especialmente la respuesta de sus jugadoras frente a Chile, en un encuentro que exigía recuperarse anímicamente del golpe sufrido ante las españolas y conseguir el resultado necesario para continuar en la pelea por el título.

“Tengo que felicitar a las jugadoras, que han hecho un gran partido, un partido muy difícil de jugar. Tenían la obligación de ganar, veníamos de una derrota dolorosa y teníamos la obligación de ganar contra un equipo que marca bien, que tiene una gran arquera y que tiene un gran contragolpe, y que era difícil de jugarlo”, expresó.

Las claves del triunfo ante Chile

Más allá del resultado, Giuliani hizo hincapié en la inteligencia con la que Argentina manejó el encuentro. Para el entrenador, una de las principales diferencias estuvo en la capacidad de imponer las condiciones del juego y reducir los errores frente a un rival que podía complicar mediante los contragolpes.

“Las chicas lo han hecho muy bien y creo que hemos manejado todo el partido con muy poco error. La realidad es que hoy manejamos el ritmo del partido que queríamos, por lo tanto, los errores iban a depender de nosotros”, analizó.

Esa capacidad para controlar el desarrollo del partido aparece como uno de los aspectos que Las Águilas buscarán repetir ante Italia. El cuerpo técnico sabe que, en una instancia de eliminación directa, cualquier equivocación puede resultar determinante.

Las Águilas, a un paso de la final

Con el triunfo ante Chile, Argentina dejó atrás el traspié frente a España y volvió a meterse en la definición de un Mundial. Ahora tendrá por delante a Italia, en un encuentro que pondrá a prueba la solidez colectiva y la capacidad de respuesta del seleccionado nacional.

El partido se disputará este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, y contará con transmisión en vivo de HUARPE TV.

Las Águilas buscarán dar un paso más hacia el objetivo de alcanzar la final mundialista, con la confianza recuperada tras el triunfo ante Chile y una premisa que Giuliani dejó clara: mantener la máxima concentración y reducir los errores.