La derrota de Las Águilas ante España por 3-1 en la final de los World Skate Games Asunción 2026 dejó un profundo dolor en el seleccionado argentino. Tras el encuentro, el entrenador Darío Giuliani habló en exclusiva con GRUPO HUARPE y, en diálogo con el enviado especial Maximiliano Maldonado, expresó su tristeza por no haber conquistado la séptima estrella mundial. "En lo personal, pido disculpas por no haber llevado la copa", manifestó el director técnico, quien también destacó el enorme esfuerzo realizado por sus jugadoras.

Visiblemente golpeado por el resultado, Giuliani reconoció lo difícil que fue quedarse a las puertas de una nueva consagración, aunque aseguró que el equipo dejó todo en la pista. "Doloroso perder en la final, pero creo que la tranquilidad de que las chicas han dado todo, han dado de más y que hicimos un planteo que se arrimó al triunfo. Faltó un poquito y, bueno, España, un grandísimo equipo", expresó.

Al analizar el desarrollo del encuentro, el entrenador destacó la paridad que hubo durante buena parte de los 50 minutos y las oportunidades que Argentina no logró concretar. "Ha sido muy disputado, muy parejo. Es un equipo español que maneja un montón de cosas muy bien. Creo que la mayoría de las veces las pudimos contener", explicó.

En ese sentido, Giuliani reconoció que la falta de efectividad en momentos determinantes terminó marcando la diferencia. "En algunos momentos les creamos situaciones, hay momentos del partido donde uno se puede poner en ventaja y no lo hicimos, y eso determina mucho el juego. Ahí no estuvimos finos o estuvo muy bien la arquera", sostuvo, en referencia a la actuación de Ana Ferrer.

Otro de los aspectos que condicionó el planteo argentino fue la lesión de Luciana Agudo, capitana y referente histórica de Las Águilas, quien no pudo disputar la final. Giuliani remarcó que su ausencia obligó a modificar el funcionamiento habitual del equipo. "Que Luchi Agudo no juegue, cuando hace muchos mundiales que es la referente y que en todos los entrenamientos ha sido la referente, teníamos que plantear otra cosa", señaló.

Pese a la derrota, el entrenador puso en valor la respuesta de sus dirigidas, que sostuvieron la intensidad durante gran parte del encuentro. "El esfuerzo que han hecho es enorme", afirmó, al destacar que algunas futbolistas tuvieron que afrontar una cantidad de minutos muy superior a la habitual.

Finalmente, consultado sobre qué mensaje quería transmitirles a los argentinos que acompañaron al seleccionado durante el Mundial, Giuliani dejó una reflexión cargada de emoción. "Que a las chicas las feliciten porque han hecho un enorme esfuerzo. En lo personal, pido disculpas por no haber llevado la copa y a las chicas felicitarlas porque han hecho las cosas muy bien", expresó.

Las Águilas cerraron así su participación en Asunción como subcampeonas del mundo, después de una final en la que lucharon hasta los últimos segundos. España se consagró bicampeona, mientras que Argentina volvió a demostrar su protagonismo internacional y se despidió con la medalla de plata.