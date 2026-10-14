La lesión de Matías Pascual obligó a la Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines a realizar una modificación de último momento en su plantel para los World Skate Games Asunción 2026. En su lugar fue convocado Giuliano, quien recibió la oportunidad de disputar el Mundial y cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera deportiva.

En la cobertura especial de GRUPO HUARPE con el enviado Maximiliano Maldonado, el jugador expresó su emoción por esta convocatoria inesperada, aunque sus primeras palabras estuvieron dedicadas a su compañero lesionado. "Primero que nada, la verdad una tristeza por Mati, que es un referente para esta selección. Quería aprovechar para mandarle un fuerte abrazo", manifestó.

Pese a las circunstancias de su incorporación, Giuliano se mostró entusiasmado por vestir la camiseta argentina. "Ahora contento con el debut. Hoy me toca ponerme las cosas, así que muy contento", expresó. Además, destacó el recibimiento de sus compañeros: "Me encontré con un grupo enorme, un grupo hermoso que la verdad te ayuda a dar ese plus".

La emoción de cumplir un sueño mundialista

La convocatoria también tuvo un significado especial en lo personal, especialmente por el acompañamiento de su familia. "Muy contento, muy alegre con la familia. Es un sueño que todo niño quiere llegar, así que muy contento con el apoyo de la familia", sostuvo.

En cuanto al presente deportivo de Argentina, que necesitaba recuperarse después de un comienzo complicado en la competencia, Giuliano aseguró que el objetivo del equipo es claro. "Nosotros apuntamos siempre a ganar, a dar lo mejor en la cancha, así que daremos lo mejor posible y tratar de llevarnos los tres puntos", afirmó.

Un bautismo especial

Su incorporación también estuvo acompañada por el tradicional bautismo de los nuevos integrantes del plantel. Junto a Bauti Acevedo y Caku, Giuliano recibió un corte de pelo al ras. "La pelada, la pelada, pero es algo lindo también. A mí me gusta", contó entre risas, aunque evitó revelar quiénes fueron los responsables.

Finalmente, sobre cómo afrontaría su estreno mundialista, dejó en claro que no necesita rituales especiales: "La verdad que no, no tengo ninguna cábala. Jugar tranquilo y tratar de dar lo mejor", concluyó.