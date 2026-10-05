La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines comenzó su participación en el Mundial de Asunción 2026 con una victoria por 5 a 1 frente a Suiza. Tras el encuentro, el entrenador de Las Águilas, Darío Giuliani en exclusiva con GRUPO HUARPE, realizó un balance del debut, marcado por las dificultades que presentaron las condiciones de la pista.

"Se comenzó el Mundial, ganamos en un partido en un contexto un poco difícil, pero se sacó el resultado. El partido se hizo lo que se pudo. Es muy difícil el primer partido, es difícil el contexto en el que jugamos y ha salido todo bien", expresó el director técnico.

Uno de los principales inconvenientes que enfrentó el seleccionado argentino fue el estado del parquet, que dificultó los desplazamientos y provocó varias caídas durante el encuentro. Esta situación obligó al equipo a modificar su habitual dinámica de juego y realizar un esfuerzo físico mayor.

"Es cierto que el piso costaba patinar, por lo tanto, el esfuerzo fue el doble, pero fue un partido relativamente tranquilo, así que estamos bien", explicó Giuliani, aunque aclaró que todavía no había podido conversar con las jugadoras sobre cómo habían terminado físicamente.

En relación con el próximo compromiso, el entrenador anticipó que Francia será un adversario exigente, pero destacó que el cambio de escenario podría favorecer el rendimiento de Las Águilas.

"Esperemos mañana cambiar el chip de este piso y jugar en el otro formato, que es para lo que está preparado este equipo", sostuvo. Además, manifestó su deseo de que las jugadoras puedan desenvolverse con mayor libertad: "Esa es la idea, que mañana se puedan soltar más las chicas en su velocidad, en su técnica, que disfruten del partido", dijo Giuliani.

Por otra parte, Giuliani reveló que recibió información sobre la decisión de trasladar los encuentros de los campeonatos femenino y Sub 19 al estadio donde se disputa actualmente el torneo juvenil. La medida implicaría modificaciones en los horarios para garantizar mejores condiciones de juego. "Felicito a la dirigencia que tomó una buena decisión y se puede jugar un Mundial de hockey en un piso normal", afirmó.

Finalmente, el entrenador dejó en claro que Argentina deberá concentrarse en cada encuentro para avanzar en la competencia. "Es partido a partido. Este lunes Francia, difícil; después España, muy difícil, pero hemos dado el primer paso", concluyó.