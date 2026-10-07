La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines sufrió una dura caída por 7 a 1 frente a España, vigente campeona del mundo, en el Mundial de Asunción 2026. Tras el partido, el entrenador Darío Giuliani habló en exclusiva con GRUPO HUARPE, reconoció la superioridad del rival y remarcó que el equipo todavía tiene margen para recuperarse.

“Todas las sensaciones son malas. Nos superaron permanentemente en todos los aspectos, pero lo único rescatable es que este partido no nos deja afuera. Tenemos revancha”, afirmó Giuliani luego del encuentro.

El DT también consideró que el choque ante España sirvió como una medida real para saber dónde está parado el equipo. “Nos va a servir para ver dónde estamos. Es una prueba que uno no tiene hasta que enfrenta a un equipo que en velocidad nos superó en todos lados. Hicieron todo lo que sabíamos que iban a hacer y no lo pudimos sostener”, analizó.

De cara a lo que viene, Giuliani pidió bajar la ansiedad y enfocarse primero en el próximo compromiso. “Primero hay que ganar el jueves y después, si avanzamos y nos toca enfrentar otra vez a España, veremos qué recaudos tomar”, sostuvo.

El entrenador también reveló que notó al plantel muy acelerado después de la derrota. “Estábamos pasados de vuelta, muy aceleradas. Tenemos que poner la cabeza fría, descansar bien y jugar el partido que viene. Hoy están muy enojadas y quieren ya otro partido”, explicó.

Además, confirmó que el plantel tendrá una jornada de descanso y una prueba de pista para conocer las condiciones del otro escenario. “Este partido golpea porque nos han superado ampliamente”, cerró Giuliani.