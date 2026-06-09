Giuliano Simeone, el arma secreta de la Selección Argentina para el Mundial

Giuliano Simeone, con 23 años, se ha consolidado como un perfil diferente dentro de la Selección Argentina. Su debut oficial se produjo en noviembre de 2024 y desde ese momento ha disputado 12 encuentros con el equipo nacional.

A diferencia del estilo tradicional de pases cortos y asociación que caracteriza al plantel, el atacante del Atlético de Madrid aporta una impronta basada en la potencia física y la eficacia en el duelo individual.

Aunque el jugador comenzará su participación en el Mundial desde el banco de suplentes, su notable evolución en la técnica individual lo posiciona como una variante necesaria para el cuerpo técnico. En el reciente compromiso contra Honduras, Simeone fue el autor del segundo tanto de la victoria para el conjunto que enfrentó a la Bicolor.

Además, ya registra una anotación frente a Brasil. Sus movimientos en diagonal son una característica distintiva que le permite estirar el campo y ofrecer profundidad sin quedar en posición adelantada.

El director técnico Lionel Scaloni valora cada vez más estas herramientas tácticas mientras define el 11 titular ante Islandia en una práctica abierta. Durante los contactos con la prensa, el entrenador también se refirió a situaciones externas al juego. Ante la difusión de una frase sobre Lionel Messi por parte de un medio extranjero, el técnico fue contundente al expresar que "quiero que juegue" y reconoció sobre el manejo de la información que "me jodió".

En la misma línea, el defensor Nicolás Tagliafico brindó su perspectiva sobre el desafío que enfrentará el grupo al señalar que "nos van a querer ganar todos". Con este panorama, la irrupción de Simeone como una opción de ataque directa brinda soluciones para destrabar partidos complejos.

El futbolista colchonero sigue sumando minutos y consideración tras la baja de Leonardo Balerdi y la integración de nombres como Tomás Aranda al grupo. La delegación argentina ultima los detalles para su estreno en la cita mundialista de 2026.