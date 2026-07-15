Lionel Scaloni volvió a sorprender con una decisión fuerte en la antesala de un partido decisivo. Para enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina decidió incluir desde el arranque a Giuliano Simeone, quien reemplazará a Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más importantes del ciclo del técnico.

La modificación fue la gran novedad en la formación de la Albiceleste y rompió con todos los pronósticos. Durante gran parte de la previa, el principal candidato para ocupar ese lugar era Nicolás González, pero finalmente Scaloni optó por el volante del Atlético de Madrid.

Una apuesta táctica para la banda derecha

La elección de Giuliano Simeone responde a una cuestión futbolística. El cuerpo técnico considera que el hijo de Diego "Cholo" Simeone ofrece mayor despliegue para recorrer toda la banda derecha, colaborando tanto en la recuperación como en los ataques junto a Nahuel Molina.

Además de su intensidad y sacrificio, Scaloni busca aprovechar su dinámica para presionar la salida inglesa y acompañar a Lionel Messi y Julián Álvarez en la ofensiva.

Una nueva oportunidad en el Mundial

El mediocampista tendrá apenas su segunda titularidad en el Mundial 2026. Hasta el momento, solo había jugado desde el inicio frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos. Después de ese encuentro no volvió a sumar minutos en el certamen, por lo que su aparición en una semifinal representa una de las decisiones más llamativas del entrenador.

Del otro lado, Rodrigo De Paul comenzará el partido desde el banco de suplentes. El volante fue una pieza clave en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y en los títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni, por lo que su salida del equipo titular marca una de las decisiones más importantes del entrenador en este torneo.

La formación de Argentina

La Albiceleste jugará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con esta apuesta, Scaloni buscará que Argentina dé un nuevo paso hacia la final del Mundial 2026 y continúe soñando con defender la corona obtenida en Qatar.