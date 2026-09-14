Gladys La Bomba Tucumana sorprendió al revelar que analiza cerrar el local de empanadas que abrió en el barrio porteño de Recoleta. A pesar de asegurar que el emprendimiento tiene buena respuesta del público, la cantante explicó que los elevados costos mensuales hacen cada vez más difícil sostenerlo.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, la artista contó que todavía no tomó una decisión definitiva. “Estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar”, reconoció, antes de aclarar que el problema no está en la cantidad de clientes sino en la relación entre los ingresos y los gastos.

Según detalló, entre los principales costos que debe afrontar se encuentran los salarios de los empleados, las obligaciones ante Arca y el alquiler del establecimiento. La cantante aseguró que, aunque las ventas son buenas, esos compromisos terminan afectando seriamente la rentabilidad del negocio.

La Bomba Tucumana también puso como ejemplo el fuerte incremento que registró uno de los insumos básicos de su comercio. Contó que una bolsa de cebollas que había comprado a $17.000 pasó a costar $28.000 apenas una semana después. A partir de esa experiencia, cuestionó la baja de la inflación que muestran los indicadores oficiales.

“¿Dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto”, expresó la cantante, quien además describió las dificultades que, según observa, atraviesan otros comerciantes. “Vas por una cuadra y están todos los negocios cerrados”, sostuvo al referirse al panorama económico.

En ese contexto, Gladys también habló sobre la pérdida del poder adquisitivo y aseguró que para muchas familias comprar determinados alimentos se volvió cada vez más difícil. “Hoy es un lujo comer una milanesa”, afirmó.

El emprendimiento gastronómico abrió a mediados de 2024 como una alternativa para diversificar sus ingresos más allá de la música. Sin embargo, a poco más de dos años de su inauguración, la artista reconoció que mantenerlo abierto representa un desafío creciente.

Además, durante la entrevista deslizó la posibilidad de incursionar en política en Tucumán y aseguró que, si tomara esa decisión, dejaría su carrera musical para dedicarse de lleno a esa actividad. Por el momento, la cantante continúa al frente del negocio mientras evalúa qué hará con el local.