El proyecto minero El Pachón, uno de los desarrollos de cobre más importantes de San Juan y que pertenece a la gigante suiza Glencore, está buscando un Líder de Relaciones Comunitarias. La búsqueda no es un dato menor. Se trata de un puesto jerárquico y estratégico que anticipa el avance del proyecto hacia etapas más concretas, donde la relación con las comunidades de Calingasta y la gestión de los permisos ambientales serán fundamentales.

Según la descripción del puesto publicada por la compañía, el rol reportará directamente al Gerente de Relaciones Comunitarias y al Gerente de Proyecto de El Pachón. La ubicación será en el departamento de Calingasta, con base en la oficina local y con disponibilidad permanente para el trabajo en terreno en las localidades del área de influencia. El régimen laboral será de 5x2, con la posibilidad de que el profesional resida en el departamento.

Para ocupar este cargo, Glencore busca un perfil con un mínimo de 8 años de experiencia en desempeño social o relaciones comunitarias, de los cuales al menos 5 años deben ser en minería o proyectos de alta complejidad territorial. Además, se exige un nivel de inglés intermedio-avanzado y experiencia comprobada en negociación con poblaciones rurales dispersas, como puesteros, arrieros y crianceros, y en la gestión de acuerdos por el acceso a la tierra.

Qué hará el nuevo líder

El objetivo principal del puesto es liderar la estrategia de relacionamiento para construir y sostener relaciones de confianza con las comunidades, autoridades y grupos de interés. El rol será responsable de anticipar y gestionar los riesgos sociales, asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y generar los insumos sociales para los procesos de permisos. Es decir, será la cara visible de la empresa ante los vecinos y las autoridades de Calingasta.

La descripción del puesto detalla que el contexto operativo es altamente sensible. El proyecto está emplazado en la alta cordillera, en un territorio rural con economías agrícolas y ganaderas, sistemas de riego y actividades turísticas y vitivinícolas de fuerte valor identitario. Además, el documento advierte sobre la "alta sensibilidad respecto de la disponibilidad y calidad del agua y de la protección de glaciares y del ambiente periglacial", lo que exige un manejo cuidadoso del escenario social y ambiental.

El rol también tendrá a su cargo la preparación de los antecedentes sociales para los Informes de Impacto Ambiental (IIA), un paso fundamental para que el proyecto pueda avanzar hacia su construcción. Asimismo, deberá administrar el presupuesto del área, liderar al equipo social y coordinar los programas de empleo y abastecimiento local.

El avance de un gigante

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno ubicado entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, a solo 5 kilómetros del límite internacional con Chile. La contratación de este perfil se suma a los movimientos que la compañía viene realizando para avanzar con el proyecto, que en agosto de 2025 presentó su solicitud de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y proyecta una inversión estimada en 9.500 millones de dólares para su primera década.

Con esta búsqueda, Glencore no solo está sumando un empleado, sino sentando las bases para la próxima etapa de El Pachón. La presencia de un líder de relaciones comunitarias en terreno, con capacidad de diálogo y gestión de conflictos, será clave para que la minería pueda convivir con las actividades productivas y el cuidado del ambiente en Calingasta, un departamento que mira con expectativa el desarrollo del cobre.