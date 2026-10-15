Glencore comenzó a cotizar en Australia y abrió un nuevo mercado para sus acciones

Glencore, propietaria del proyecto de cobre y molibdeno El Pachón, comenzó a cotizar el 14 de octubre en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), bajo el código GLC. La incorporación amplía los mercados donde pueden negociarse instrumentos vinculados a las acciones del grupo, pero no implica por sí misma una inversión específica en el yacimiento sanjuanino ni una decisión de construirlo.

La negociación australiana es una cotización secundaria. Glencore mantiene su mercado principal en Londres y ya cotizaba también en Johannesburgo, Sudáfrica. En la ASX, los inversores pueden operar mediante CHESS Depositary Interests (CDI), instrumentos que representan un interés beneficiario en acciones ordinarias de la compañía, con una relación de uno a uno.

La empresa había informado en septiembre que cumplió los requisitos sustantivos para incorporarse bajo la categoría Foreign Exempt Listing y que designó a Computershare para administrar el registro australiano. La fecha prevista de inicio era el 14 de octubre, jornada en que finalmente comenzó la negociación.

Los objetivos de la cotización

En su informe semestral del 5 de agosto, Glencore presentó el ingreso a la bolsa australiana como una vía para ampliar su base de accionistas, mejorar la liquidez de sus títulos y fortalecer su flexibilidad financiera.

La empresa también destacó el conocimiento de los inversores australianos sobre los mercados de recursos naturales. En el comunicado del debut, el director ejecutivo, Gary Nagle, ubicó al cobre entre los ejes de crecimiento del grupo y lo vinculó con la expansión de las redes eléctricas, las energías renovables, los vehículos eléctricos y los centros de datos.

La nueva cotización habilita otro mercado para negociar títulos de Glencore. Según la información disponible sobre el anuncio, no supone una emisión de nuevas acciones ni una ampliación de capital.

El vínculo con El Pachón

El Pachón es un proyecto de cobre y molibdeno ubicado en San Juan y perteneciente a Glencore. El sitio oficial del yacimiento lo sitúa a unos cinco kilómetros del límite con Chile, a una altitud de entre 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.

El debut bursátil de Glencore en Australia no informa un desembolso asignado a El Pachón ni cambia por sí solo la etapa del proyecto. La cotización de la empresa y el avance del yacimiento son asuntos distintos: el nuevo mercado permite negociar instrumentos asociados a las acciones del grupo, pero no acredita permisos, financiación para la obra o inicio de construcción.