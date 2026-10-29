La demanda mundial de cobre se duplicará hacia 2050 y la Argentina tiene una oportunidad histórica para posicionarse como un jugador clave. Así lo planteó Glencore durante su participación en la primera Ronda de Negocios del RIGI, que se realizó en Rosario. Jorge Montaldi, gerente de Relaciones Institucionales de Glencore Argentina, fue el encargado de exponer la visión de la compañía y puso el foco en el potencial de El Pachón, el proyecto de cobre y molibdeno que la empresa desarrolla en Calingasta, San Juan.

Según detalló la compañía en un comunicado, Montaldi explicó que el crecimiento de la demanda estará impulsado por la electromovilidad, las energías renovables, los centros de datos y la inteligencia artificial. "Con más de 116 millones de toneladas de recursos cupríferos identificados, Argentina tiene una gran oportunidad, al ser el único país del mundo con capacidad de aportar entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas anuales de cobre en la próxima década", afirmó el ejecutivo durante su presentación.

Durante la jornada, los equipos de Abastecimiento de Glencore Pachón y del proyecto MARA (en Catamarca) mantuvieron reuniones de networking con proveedores nacionales interesados en ofrecer sus bienes y servicios. El objetivo fue presentarles los compromisos de inversión de la compañía y las oportunidades que se abren en la cadena de valor.

Los proyectos y el impacto en San Juan

Glencore tiene dos proyectos de clase mundial que presentaron sus solicitudes de adhesión al RIGI en agosto de 2025. El primero es El Pachón, en San Juan, que contempla una inversión estimada de 9.500 millones de dólares para su primera década. Según el plan presentado por la firma, el proyecto proyecta iniciar su construcción hacia 2028 o 2029 y comenzar la producción a partir de 2034. En una primera etapa, prevé extraer más de 350.000 toneladas anuales de cobre en concentrado (el material procesado que luego se funde), con la posibilidad de escalar hasta 1 millón de toneladas a medida que se desarrolle la infraestructura.

El otro proyecto es MARA, en Catamarca, que integra el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera. Esta iniciativa ya fue aprobada para adherir al RIGI, según se publicó en el Boletín Oficial. La inversión estimada es de 4.000 millones de dólares y el objetivo es iniciar operaciones en 2031 o 2032, con una producción promedio superior a las 200.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros 10 años.

El desafío de los proveedores

Uno de los ejes centrales de la exposición de Glencore fue la necesidad de fortalecer el entramado productivo local. "Es clave fortalecer la cadena de valor para que sea capaz de responder a los altos estándares de la industria minera. Por ello, nuestra intención es acompañarlos a dar ese salto de calidad", sostuvo Montaldi.

El ejecutivo también subrayó la importancia de generar un ecosistema que integre herramientas de financiamiento. "Es importante que se desarrolle un sólido ecosistema minero que integre herramientas de financiamiento permitiendo a las pymes equipar, capacitar a su gente y apalancar su crecimiento", concluyó. En esa línea, la compañía destacó que realiza un esfuerzo de coordinación con instituciones de todos los niveles educativos para promover la capacitación y especialización de las nuevas generaciones que buscan insertarse en la industria minera.