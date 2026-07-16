La Justicia de Países Bajos rechazó el pedido de Glencore -operadora de El Pachón, en la provincia de San Juan, Argentina- para recuperar el control de Access World Group, su antigua unidad de logística para el comercio de materias primas, al considerar que la operación propuesta presentaba riesgos de conflicto de interés y no garantizaba que el activo fuera vendido a un valor de mercado.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, que negó la autorización solicitada por la minera y comercializadora para transferir las acciones de Access World a Tironimus, una subsidiaria del propio grupo. El tribunal concluyó que la empresa no logró demostrar por qué debía evitarse un proceso abierto de venta mediante una subasta pública, mecanismo que permitiría determinar el verdadero valor del negocio.

Access World había sido vendida por Glencore en 2022 a Global Capital Merchants Limited (GCM) por un valor empresarial de 176,7 millones de dólares. Como parte de esa operación, Glencore otorgó al comprador un préstamo para financiar la adquisición, que posteriormente fue ampliado hasta 140 millones de dólares.

Sin embargo, GCM incumplió los pagos comprometidos poco después de concretada la compra. De acuerdo con la documentación judicial, al 31 de marzo de 2026 la deuda pendiente ascendía a 108,9 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 20,3 millones de dólares en intereses acumulados. Ese incumplimiento motivó el intento de Glencore de recuperar el activo mediante una transferencia privada.

Durante el proceso, la compañía sostuvo que el patrimonio de Access World tenía un valor cercano a 51,4 millones de dólares, según una tasación realizada por un consultor independiente. No obstante, el tribunal cuestionó esa valoración al considerar que no existían suficientes elementos para confirmar que reflejaba el precio real de mercado.

Los jueces también observaron aspectos del proceso de venta original realizado en 2022. En su resolución señalaron que la operación no demostró de manera concluyente que no existieran compradores dispuestos a pagar un monto superior, debido a que el universo de potenciales oferentes habría sido limitado y el proceso no contó con suficiente transparencia.

Como consecuencia del fallo, cualquier intento de vender nuevamente Access World deberá realizarse mediante una subasta pública, en la que Tironimus podrá participar en igualdad de condiciones junto con otros interesados. Para la Justicia, este mecanismo permitirá asegurar un proceso competitivo y una adecuada formación del precio del activo.