Glencore prevé presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de explotación de El Pachón durante el primer trimestre de 2027. El cronograma fue dado a conocer por Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, durante un foro realizado en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

La empresa contempla iniciar las obras tempranas después de mediados de 2027, sujetas a la evaluación y aprobación de los permisos. Esos trabajos incluirían tareas en los caminos y preparativos para la etapa de construcción.

La meta planteada por Glencore es comenzar a producir en 2034. El proyecto es un desarrollo de cobre.