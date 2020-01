Gobernador de Salta firmó con Arroyo el convenio de adhesión al plan "Argentina Contra el Hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó hoy con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el convenio de adhesión de la provincia al plan nacional "Argentina Contra el Hambre", que implica la puesta en marcha de la Tarjeta Alimentaria en ese distrito a partir de febrero.



Sáenz indicó que "trabajamos mucho los distintos equipos, tanto nacionales como provinciales, en temas estructurales y con planificación".



Al respecto, puntualizó que resulta "difícil pretender terminar con la pobreza si no terminamos con cuestiones estructurales como la que tiene que ver con el agua potable".



"Hay que decirle a los salteños que Salta es pobre: tiene muchas falencias, necesidades y problemas estructurales. No se esconden la realidad ni los problemas, hay que enfrentarlos", enfatizó el mandatario provincial.



Sáenz recorrió con Arroyo la localidad de Santa Victoria Este, donde ratificaron el "compromiso" de ambas administraciones para "trabajar en conjunto y resolver de una vez por todas los problemas de la gente".



Por su parte, Arroyo planteó que "apostamos a trabajar en conjunto, y eso implica hacer cosas hoy, en el medio de la urgencia, y también tomar lo estructural".



En ese aspecto, el ministro señaló que "en el medio de la urgencia, vamos a trabajar fuertemente con los módulos alimentarios para las comunidades aborígenes, en particular de Santa Victoria Este".



Asimismo, anticipó que Desarrollo Social proveerá "agua envasada, en esta primera etapa, para atender el problema serio de la falta de agua", aunque -dijo- "eso no cambia la situación estructural pero atiende la emergencia".



Respecto de la Tarjeta Alimentaria, que se otorga a través del Banco Nación, Arroyo recordó que "no permite extraer dinero del cajero sino comprar alimentos, los que quieren y como quieran las familias".



"Es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para las personas con discapacidad que tienen asignación", completó.



Además, Arroyo consignó que la cartera a su cargo proveerá "65 mil tarjetas en toda la provincia" por valores de "4 mil pesos para las que tiene un chico menor de 6 años, y de 6 mil pesos para las que tienen dos o más chicos menores de 6 años".



Por último, Arroyo llamó a "trabajar articuladamente" con la provincia tanto para "atender la emergencia" como para generar "cambios estructurales".



El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico Grand Bourg de la capital salteña.