Gobernadores de Jujuy y Neuquén plantean desafíos para el desarrollo regional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, plantearon los desafíos pendientes de sus respectivas provincias, a fin de afianzar las perspectivas de desarrollo de la Argentina a partir de la explotación de los recursos energéticos, principalmente en materia de litio y parques solares en el primer caso, y de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el otro, aunque también en rubros agroindustriales.



Morales, al integrar uno de los paneles de la Conferencia Industrial de la UIA, que sesiona en Parque Norte, destacó que "venimos cumpliendo con el consenso fiscal", aunque admitió que habrá cambios en el frente impositivo tras la asunción del nuevo gobierno nacional.



Mencionó asimismo las diferencias regionales en cuanto al costo del gas. "Nosotros pagamos el gas a US$ 7 (el millón de Btu) en en el NOA y el NEA, cuando en la zona centro se pagan US$ 3. Necesitamos una tarifa plana para la industria del norte, y para eso se tiene que establecer un precio más alto en el área núcleo, de lo contrario no se puede competir", advirtió el mandatario jujeño.



Consideró imprescindible, además, "que se siga invirtiendo en el ferrocarril, que transporta a un costo de $ 1.200 a $ 1.400 la tonelada, frente a $ 3.000 por camión", y también "que se reponga el decreto 814 (del año 2001), que estableció aportes y contribuciones previsionales diferenciales para las industrias".



"Las regiones nos tenemos que preparar para venderle a Europa y los esfuerzos no pueden ser diferentes. ¿Qué aporte pueden hacer Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, si dependemos de que se resuelvan estas situaciones?", enfatizó Morales.



Gutiérrez, a su vez, destacó que "el cheque fuerte para el desarrollo de Vaca Muerta va a venir de afuera, entonces no puede haber restricciones para el ingreso o la repatriación de las divisas, y el pago de dividendos, y tiene que disminuir la presión impositiva, así como se bajaron aranceles para incorporar bienes de capital usados".



Reclamó asimismo que el Congreso nacional "no apruebe el decreto 566 (de necesidad y urgencia, que dispuso en agosto pasado el congelamiento temporal de precios del barril de crudo y de los combustibles) porque fue en contra de reglas de juego acordadas".



El gobernador resaltó llegarán a 1.500 los pozos en operación en la formación neuquina, mientras suman 12.000 los comprometidos en 38 concesiones, en los que se habrán invertido US$ 5.000 millones este año, sobre un total proyectado de US$ 165 mil millones.



Para eso, dijo Gutiérrez, "tenemos que mantener una estabilidad normativa que sea en términos internacionales comparativa" y avanzar en los proyectos de los nuevos gasoductos a Salliqueló, a Rosario y a Bahía Blanca, en los trenes y la infraestructura para exportar y abastecer al 30% del país que no tiene gas.



"Vaca Muerta nos da la oportunidad, con sustitución de importaciones, inversiones extranjeras y producción exportable, de generar un flujo continuo de US$ 26.000 millones anuales en 2022-23", concluyó el gobernador.