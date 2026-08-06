El programa San Juan Cerca llegó al departamento de Angaco con el objetivo de acercar servicios, trámites y respuestas a los vecinos. El operativo se desarrolló en la escuela Cacique Angaco, un punto estratégico de la localidad, donde distintas áreas del Gobierno provincial estuvieron presentes para atender las necesidades de la comunidad.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó la importancia de llevar el Estado a cada departamento y facilitar el acceso a herramientas que muchas familias necesitan. "La idea es tratar de acercar todos los servicios acá a este departamento, justamente en este colegio, Cacique Angaco, que es un punto neurálgico, y poder traer soluciones para los vecinos", explicó.

El funcionario señaló que el espíritu del programa es generar un contacto directo entre los vecinos y las distintas áreas del Gobierno. "San Juan Cerca significa estar cerca de los vecinos. Por eso están visitando los departamentos el gobernador, los ministros y los secretarios, para poder tomar contacto con la gente y resolver aquellas situaciones que por sí solas las familias no pueden resolver", afirmó.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a diferentes prestaciones, entre ellas la gestión y renovación de documentos, trámites vinculados a la tarjeta SUBE, vacunación y la posibilidad de adquirir la garrafa hogar.

Platero destacó que una de las principales demandas estuvo relacionada con la documentación personal. "Hemos notado que se hicieron una cantidad importante de DNI. Hay personas que perdieron el documento y tienen la posibilidad de hacerlo nuevamente. También aprovechan la tarjeta SUBE, la garrafa hogar y distintos trámites con organismos provinciales", detalló.

Además, remarcó que la llegada del operativo tiene especial importancia durante los meses de bajas temperaturas. "Todavía quedan algunas semanas de invierno duro y la gente trata de aprovechar estas oportunidades para resolver diferentes situaciones", sostuvo.

El ministro también hizo referencia al trabajo realizado junto a la institución CONIN, donde participaron de un nuevo aniversario de la organización dedicada a la nutrición infantil. "Estamos muy contentos de poder acompañar y estar cerca de la gente, llevando soluciones y acompañando a quienes más lo necesitan", expresó.

Finalmente, Platero adelantó que el programa continuará recorriendo la provincia. El próximo operativo de San Juan Cerca se realizará los días 13 y 14 de agosto en el departamento de Caucete, con la intención de seguir acercando servicios y respuestas a los vecinos.