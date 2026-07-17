El Gobierno nacional ya comenzó a planificar el eventual regreso de la Selección Argentina de fútbol al país. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de decretar un asueto o incluso un feriado para facilitar la participación de los hinchas en un posible recibimiento multitudinario.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que cualquier anuncio se realizará únicamente después del partido del domingo, con el objetivo de no generar una distracción para el plantel que conduce Lionel Scaloni.

"No queremos mufar"

Según trascendió desde Balcarce 50, el principal motivo para postergar la definición no responde a cuestiones organizativas, sino al pedido del propio cuerpo técnico y de los jugadores de mantener el foco exclusivamente en la final.

"Dejemos de mufar", resumieron fuentes oficiales al explicar por qué el Gobierno evita hablar públicamente del operativo antes del encuentro.

Incluso, reconocieron que desde la Selección transmitieron que no desean que se especule con el regreso mientras aún resta disputar el partido más importante del torneo.

Un operativo que ya comenzó a planificarse

Aunque el anuncio oficial se postergará, el Ministerio de Seguridad ya inició reuniones con sus pares de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires para coordinar el dispositivo que acompañará el regreso del plantel.

El objetivo es preparar con anticipación un operativo que permita contener la enorme convocatoria que se espera, independientemente del resultado de la final.

Desde el Gobierno consideran que el recibimiento será masivo y buscan evitar los inconvenientes registrados durante celebraciones anteriores.

La última palabra será de la Selección

Funcionarios nacionales aseguraron que todas las alternativas están sobre la mesa, pero remarcaron que la decisión final dependerá también de la voluntad del plantel. "Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos", señalaron desde el entorno gubernamental.

Por ese motivo, el eventual asueto, el recorrido de la caravana y el esquema de festejos recién serán comunicados una vez finalizado el encuentro frente a España.

Hasta entonces, la prioridad será una sola: dejar que la Selección se concentre plenamente en la final del Mundial 2026, sin agregar presiones externas ni alimentar expectativas antes del pitazo inicial.