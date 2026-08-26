El Gobierno nacional y las provincias comenzaron a coordinar un plan de prevención para reducir el impacto que podría tener el fenómeno climático El Niño sobre la producción agropecuaria durante la campaña 2026-2027.

Las proyecciones meteorológicas anticipan un escenario de mayores precipitaciones, con riesgo de anegamientos y crecidas de ríos en distintas zonas productivas. Frente a este panorama, autoridades nacionales y provinciales, organismos técnicos y fuerzas de seguridad avanzaron en una estrategia conjunta para anticiparse a las posibles emergencias.

El tema fue abordado durante el 4° Encuentro de Coordinación Federal realizado en Paraná, Entre Ríos, donde se presentó formalmente el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. La iniciativa es liderada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y busca integrar las alertas climáticas con las necesidades de los productores que trabajan en áreas vulnerables a inundaciones.

La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, autoridades provinciales, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. También participaron organismos vinculados con la producción agropecuaria, la meteorología, la salud y la gestión de emergencias.

Qué medidas se preparan

Uno de los principales objetivos es que los productores puedan anticiparse a las lluvias más intensas y reducir las pérdidas. Para eso, la Secretaría de Agricultura presentó recomendaciones relacionadas con la preparación de los lotes y el manejo de la hacienda.

La Oficina de Riesgo Agropecuario tendrá un papel central mediante sus pronósticos de balance hídrico y los sistemas de alerta temprana, que permitirán activar los mecanismos previstos para situaciones de emergencia agropecuaria.

También se trabaja para agilizar los procedimientos vinculados con la Ley de Emergencia Agropecuaria. El objetivo es que las provincias puedan emitir con mayor rapidez los decretos correspondientes y que los productores afectados accedan a los beneficios impositivos sin demoras.

Entre las medidas contempladas aparece la posibilidad de acceder a la eximición del Impuesto a las Ganancias cuando exista una venta forzosa de ganado debido a una emergencia.

Recomendaciones para productores

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participa con pautas de manejo destinadas a distintos tipos de producción. Las recomendaciones abarcan la preparación de los campos, el manejo de corrales con barro en tambos y feedlots y las medidas sanitarias que deben adoptarse antes y después de una inundación.

En el caso de la ganadería, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció pautas específicas relacionadas con la vacunación y el traslado preventivo de los animales.

También se busca facilitar el movimiento de hacienda desde las zonas que puedan quedar anegadas, para evitar pérdidas y problemas sanitarios.

Los modelos climáticos del INTA permitirán además adaptar las fechas de siembra, el manejo de coberturas y la planificación del pastoreo en terrenos bajos, de acuerdo con las condiciones que se vayan registrando.

Una respuesta antes de la emergencia

La estrategia también incluye a Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua, Parques Nacionales, organismos especializados y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Uno de los puntos centrales será garantizar la transitabilidad de los caminos rurales y proteger los cursos de agua durante los períodos de mayores precipitaciones. Esto resulta clave para que la producción pueda continuar saliendo de las zonas afectadas.

Con este esquema, el Estado busca cambiar la lógica de actuar únicamente después de que ocurre una inundación y avanzar hacia un modelo de prevención.