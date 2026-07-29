Gobierno provincial activó el Comité de Crisis por el helicóptero caído en Valle Fértil

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, convocó de manera urgente al Comité de Crisis de la provincia luego del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, donde un helicóptero que participaba de una capacitación en combate de incendios forestales fue localizado accidentado con siete ocupantes a bordo.

La convocatoria tiene como objetivo coordinar las acciones de emergencia, garantizar la continuidad del operativo desplegado y brindar contención y acompañamiento a los familiares de las personas que viajaban en la aeronave.

Además, Martín dispuso la puesta a disposición de todos los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para atender la situación y acompañar el trabajo de los organismos que intervienen en la emergencia.

El Comité de Crisis provincial reúne a distintas áreas del Estado vinculadas a seguridad, salud, asistencia y respuesta ante emergencias, con el objetivo de centralizar la información y coordinar las medidas que se adopten durante el operativo.

El siniestro ocurrió luego de que se perdiera contacto con el helicóptero mientras participaba de actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales en Valle Fértil. Tras el despliegue de equipos de búsqueda, la aeronave fue localizada en una zona de difícil acceso dentro del territorio vallisto.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la prioridad está puesta en las tareas operativas y en la asistencia integral de quienes se encuentran afectados por la situación.

En paralelo, continúan trabajando en el lugar equipos de emergencia y organismos competentes bajo los protocolos establecidos para este tipo de acontecimientos. Las autoridades provinciales indicaron que se mantendrá informada a la comunidad mediante canales oficiales a medida que surjan novedades confirmadas.

El operativo involucra a distintas fuerzas y áreas provinciales, que avanzan en las tareas correspondientes mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias del accidente y la situación de los ocupantes de la aeronave.