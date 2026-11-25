El show de God Save The Queen en San Juan fue reprogramado por razones de fuerza mayor. La productora Power Play informó que el espectáculo, que estaba previsto para el 5 de diciembre de 2026 en el Teatro del Bicentenario, se realizará finalmente el sábado 8 de mayo de 2027, a las 22.

La presentación de la banda tributo a Queen tendrá lugar en el mismo escenario, ubicado en la ciudad de San Juan. Desde la organización comunicaron que las entradas adquiridas para la fecha original conservarán su validez para el nuevo día, sin que los espectadores deban realizar ningún trámite.

Además, se mantendrán las ubicaciones y los sectores correspondientes a cada ticket.

Cómo solicitar la devolución de las entradas

Quienes hayan comprado entradas y no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero durante un período de 20 días, desde este miércoles 25 de noviembre hasta el lunes 14 de diciembre de 2026 inclusive.

Para gestionar la devolución, deberán ingresar a ayuda.tuentrada.com y completar el formulario correspondiente a reprogramaciones, disponible en la sección "Devoluciones" y luego en "Reprogramación".

El reintegro se realizará por el mismo medio de pago utilizado al momento de la compra. En el caso de las tarjetas de crédito, la devolución se acreditará en una tarjeta de crédito, mientras que las compras efectuadas con débito se reintegrarán mediante ese mismo sistema.

Según lo informado, las solicitudes serán procesadas en días hábiles, de lunes a viernes, entre las 10 y las 18.