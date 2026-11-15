Godoy Cruz consiguió el objetivo que se había propuesto después del descenso y regresó a la Primera División del fútbol argentino. El conjunto mendocino derrotó por 3-1 a Tristán Suárez en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y se quedó con la final de la Primera Nacional 2026.

El ascenso llegó exactamente un año después de haber perdido la categoría, el 15 de noviembre de 2025. Con una multitud de hinchas bodegueros en Córdoba, el equipo dirigido por Pablo De Muner cerró una temporada que tuvo como premio el regreso a la máxima división.

Burgos y Rodríguez marcaron en el primer tiempo

El Tomba abrió el marcador a los nueve minutos de la primera etapa, mediante un penal ejecutado por Esteban Burgos. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la infracción sobre Axel Rodríguez y el defensor se encargó de convertir desde los doce pasos para establecer el 1-0.

A los 33 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia con una jugada que comenzó en un tiro de esquina. Martín Pino bajó la pelota de cabeza y Axel Rodríguez apareció para empujarla y poner el 2-0.

Sin embargo, Tristán Suárez consiguió descontar antes del descanso y volvió a meterse en partido. A los 39 minutos, Marcos Enrique recibió una pelota cerca del área y sacó un potente remate que venció al arquero Juan Strumia para el 2-1.

Martín Pino sentenció la final

En el complemento, el encuentro se volvió más disputado y los dos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras. Godoy Cruz buscó sostener la ventaja, mientras que Tristán Suárez intentó encontrar el empate.

A los 23 minutos llegó el tanto que terminó de encaminar el ascenso bodeguero. Santiago Martínez avanzó por la banda izquierda y envió un pase preciso para Martín Pino, quien definió con un potente derechazo y estableció el 3-1 definitivo.

El conjunto bonaerense terminó con nueve futbolistas, luego de sufrir una expulsión y quedar con un jugador menos por una lesión cuando ya había agotado las variantes. Agustín Baldi recibió la segunda tarjeta amarilla a los 41 minutos y dejó a su equipo con dos hombres menos.

Una multitud acompañó el regreso del Tomba

La expectativa por la final se hizo sentir en Mendoza y también en Córdoba, donde los hinchas de Godoy Cruz agotaron las 17.000 entradas disponibles. La tribuna bodeguera acompañó al equipo durante una definición que terminó con el festejo del ascenso.

De esta manera, el Tomba recuperó su lugar en la Primera División apenas 365 días después del descenso. El triunfo ante Tristán Suárez le permitió cerrar la temporada con el objetivo cumplido y volver a competir en la máxima categoría del fútbol argentino.