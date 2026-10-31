Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso a Primera División

La Primera Nacional ya tiene a sus dos finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional. Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán luego de quedarse con el primer puesto de sus respectivas zonas en una última jornada cargada de definiciones.

El equipo mendocino consiguió la clasificación tras vencer 2-1 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte. El triunfo llegó en tiempo de descuento y le permitió superar a Ferro Carril Oeste por diferencia de gol.

El Tomba aprovechó el empate de Ferro

Godoy Cruz comenzó en ventaja con un gol de Martín Pino, pero el encuentro tuvo un desenlace dramático. A los 47 minutos del segundo tiempo, Pedro Velurtas marcó el empate para Almirante Brown y, por unos instantes, Ferro quedaba en condiciones de quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, un minuto después, Diego Viera convirtió el tanto del triunfo para el conjunto mendocino. De esta manera, Godoy Cruz alcanzó los 66 puntos y terminó por delante de Ferro, que también sumó 66 unidades, pero quedó relegado por diferencia de gol.

El equipo de Caballito empató 0-0 frente a Acassuso y no pudo asegurar su lugar en la final. Por ese resultado, deberá disputar el Reducido para intentar conseguir el segundo ascenso a la máxima categoría.

Tristán Suárez se quedó con la Zona B

En la otra zona, Tristán Suárez aseguró el primer puesto luego de igualar sin goles ante Deportivo Maipú. El equipo bonaerense consiguió así el pase al partido decisivo por el ascenso a la Liga Profesional.

La final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se disputará el sábado 14 de noviembre, en un estadio neutral y con horario a confirmar. Será a partido único y el ganador obtendrá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Reducido, por su parte, continuará con los equipos que buscarán el segundo boleto a Primera. Ferro será uno de los conjuntos que deberá transitar ese camino.