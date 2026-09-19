Huracán se puso en ventaja ante River en el estadio Monumental con un gol inesperado de Oscar Cortés, que llegó a los 9 minutos del primer tiempo tras un tiro libre desde la banda izquierda. La jugada generó desconcierto en la defensa local y dejó en duda la respuesta del arquero Santiago Beltrán, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.

El tiro libre que terminó en gol

Cortés se hizo cargo de una falta sobre la izquierda y envió un centro al área con la intención de encontrar a alguno de sus compañeros. Sin embargo, la pelota tomó una trayectoria complicada, picó dentro del área y continuó su recorrido hacia el arco.

Ningún jugador de Huracán logró desviarla y los defensores de River tampoco consiguieron rechazarla. Beltrán intentó cubrir el recorrido, pero no llegó a evitar que la pelota terminara dentro del arco.

De esta manera, el equipo dirigido por Diego Martínez encontró el 1-0 con una acción que no había sido diseñada como un remate directo al arco, pero que terminó sorprendiendo a toda la defensa local.

River sufrió otro golpe al comienzo

El gol llegó pocos minutos después de otro problema para el equipo de Leonardo Ponzio. A los 3 minutos, Thiago Almada sintió una molestia en el muslo izquierdo y tuvo que abandonar el campo de juego.

El mediocampista intentó continuar durante algunos instantes, aunque finalmente no pudo desplazarse con normalidad. Ponzio decidió reemplazarlo y en su lugar ingresó Lucas Beltrán.

Con el equipo todavía acomodándose tras esa modificación, Huracán encontró la apertura del marcador. El Globo aprovechó el momento y pasó a ganar en el Monumental.

Otra lesión complicó al Millonario

Las dificultades continuaron para River minutos después del 1-0. Tobías Andrada, una de las figuras del equipo durante este tramo de la temporada, también debió salir por una molestia.

El futbolista quedó en el banco de suplentes con hielo en una de sus piernas y visiblemente afectado por la situación.

River llegaba a este encuentro con tres victorias consecutivas desde la llegada de Ponzio como entrenador y buscaba prolongar esa racha. Huracán, en tanto, intentaba sumar puntos importantes en la Zona B del Torneo Clausura.