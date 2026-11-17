La empresa Golden Mining, operadora del yacimiento Hualilán en el departamento de Ullum, firmó tres convenios de prácticas profesionalizantes con instituciones educativas de la provincia. A través de este acuerdo, nueve alumnos de nivel secundario se incorporaron a la compañía para realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno real.

Para entender el alcance del programa, las prácticas profesionalizantes son las pasantías obligatorias que realizan los estudiantes de escuelas técnicas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula antes de egresar. En este caso, los participantes pertenecen a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 9 René Favaloro (de Ullum) y el Colegio San Pablo.

Cómo fue la experiencia

La empresa detalló que seis de los estudiantes, orientados a carreras vinculadas con la actividad minera, desarrollaron sus tareas directamente en el yacimiento de Hualilán. Allí fueron acompañados por los equipos de Operaciones, Servicios Técnicos, Geología, Metalurgia, Servicios Generales, Seguridad Patrimonial y Hsep (Higiene, Seguridad y Protección Ambiental).

De manera simultánea, tres alumnas del Colegio San Pablo se sumaron a la sede administrativa de la compañía. Se integraron a las áreas de Permisos, Compras y Contratos, Relaciones Comunitarias y Finanzas. Para que pudieran conocer el proyecto en su totalidad, las estudiantes también participaron de una jornada en la mina, donde recorrieron los frentes de trabajo.

"Abrir nuestras puertas para formar estudiantes y acompañar el futuro de los jóvenes es una prioridad para la compañía. Nos llena de orgullo el trabajo en conjunto que hizo posible esta experiencia y la disposición de nuestro equipo para enseñar, orientar y acompañar, así como las ganas de aprender y aportar de cada estudiante", expresó Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining.

La iniciativa se suma a los esfuerzos que viene realizando la industria minera en San Juan por generar mano de obra calificada local. El desarrollo de proyectos de cobre en la provincia demandará en los próximos años un volumen importante de técnicos y profesionales formados en el territorio, por lo que este tipo de vínculos entre empresas y escuelas técnicas resulta clave para el futuro del sector.