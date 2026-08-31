Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause igualaron 1 a 1 en un encuentro marcado por la intensidad, los errores defensivos y las expulsiones en ambos bandos. El clásico, correspondiente al arranque del Torneo Regional Amateur, ofreció sus mayores emociones durante una primera mitad frenética, dejando a los dos equipos con la obligación de afianzar su juego en las próximas fechas.

El conjunto puyutano comenzó el partido con mayor profundidad. Lucas Riofrío se posicionó como el jugador más activo, generando las primeras situaciones de peligro con remates directos.

A los 23 minutos, la visita debió rearmar su esquema por la lesión de Claudio Alcaraz, quien fue reemplazado por Abel Donoso. Poco después, Isaías Oballes vio la primera tarjeta amarilla.

A los 27 minutos, en el mejor momento de Desamparados, Unión facturó mediante Héctor “Bebo” Pérez. El delantero capitalizó un error de la defensa rival y definió con un toque por encima del arquero Boyero para marcar el 1 a 0.

El empate fue inesperado para todos. El gol desorientó al local y le dio confianza a la visita, pero el trámite volvió a girar antes del descanso. Un centro enviado por Riofrío confundió a toda la última línea y al arquero Federico Puga, metiéndose directamente en el arco para decretar el 1 a 1.

El desarrollo del complemento profundizó la rispidez táctica y cortó la fluidez del juego. El clima de tensión del clásico terminó de consolidarse con las tarjetas rojas para ambos planteles, sellando un empate que refleja lo disputado que estará el camino hacia el Federal A.