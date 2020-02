Gollán aseguró que un buen sistema de salud se asienta en mejores condiciones de trabajo y salario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró hoy que un buen sistema de salud, que considere a la salud un derecho, se asienta en mejores condiciones de trabajo y salariales.



Gollán efectuó estas declaraciones al poner en funciones hoy a las nuevas autoridades de los hospitales Presidente Perón y el Fiorito de Avellaneda,



El Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón será conducido por el director ejecutivo Alejandro Oleiro; y sus asociados Martín Cersócimo, Marcelo Marcote y Martín Gorenstein, y Alfredo Bisoni (UPA); en tanto que al frente del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Pedro Fiorito, estará la flamante directora ejecutiva, Isabel Masso y, su asociado, Salvador José Caputo.



En los actos de puesta en funciones, Gollán estuvo acompañado por el viceministro, Nicolás Kreplak; el director provincial de hospitales, Juan Riera; el intendente local, Jorge Ferraresi, y el director de la Región Sanitaria VI, Luis Parrilla.



El ministro bonaerense agradeció la presencia de las trabajadoras y trabajadores de salud de cada hospital, y dijo: "vamos a trabajar con conjunto con los directores de todos los hospitales de la Provincia. Sabemos que todo sistema de salud, que contemple la salud como un derecho, y en condiciones de equidad entre ciudadanas y ciudadanos, no es posible construirse si no cuenta con un subsector público fuerte, organizado, y con mejores condiciones de trabajo y salariales".



Este reconocimiento a la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo fue celebrada por el personal de salud que ayer inició paritarias con el gobierno bonaerense.



Por su parte, Kreplak habló del "deterioro y el estado complejo en el que se encuentra casi toda la red de salud pública" bonaerense.



"Esto nos impone trabajar muchísimo, y por sobre todas las cosas, nos impone una responsabilidad muy grande de pensar qué vamos a hacer con los servicios de salud, con el derecho a la salud", destacó.



Sostuvo que "es por eso que la primera cosa que queremos plantearles es que pensemos el hospital como si no tuviera puertas, como una parte de un entramado de acciones que está para garantizar el derecho del acceso a la salud".



En tanto, el intendente Juan Ferraresi felicitó a los nuevos directores y agradeció la presencia de las autoridades ministeriales e hizo hincapié en que Nación y Provincia tienen nuevamente la posibilidad de concebir a la salud como un derecho para todos los habitantes.



Durante la asunción, Masso agradeció al intendente, a las autoridades del Ministerio de Salud, a los gremios ATE y Salud Pública y, a la familia que "la acompañó durante todos estos años en la lucha de la defensa de la Salud Pública".



"Agradezco sobre todo a los compañeros de la 10.430 y de la 10.471 que tantos años hace que están trabajando en este hospital para llevarlo adelante en las peores condiciones, como en estos últimos años", remarcó.



Oleiro, flamante director del Presidente Perón expresó que "venimos a seguir la política de Ramón Carrillo y Floreal Ferrara", y sostuvo que quieren "volver al hospital que soñó (Juan Domingo) Perón, Eva (Duarte de Perón) y (Ramón) Carrillo. Tenemos las ganas y la voluntad de hacer un hospital humanizado, donde los trabajadores y los pacientes vuelvan a tener todos los derechos", concluyó.