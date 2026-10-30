Golpe al narcomenudeo: secuestraron cocaína y $3,5 millones

Un operativo del Departamento Drogas Ilegales, con apoyo del grupo Geras, permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en el barrio Ansilta. Una pareja de 26 años quedó a disposición de la Justicia Federal. Secuestraron cocaína, dinero en efectivo, celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Un procedimiento contra el narcomenudeo terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína y más de 3,5 millones de pesos en efectivo en el departamento Rawson. El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

La medida incluyó dos allanamientos, uno de ellos en el interior del barrio Ansilta. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron sustancia estupefaciente compactada que, al ser sometida a las pruebas correspondientes, arrojó resultado positivo para cocaína.

Además de la droga, el personal policial secuestró más de $3,5 millones en efectivo, una balanza de precisión y cuatro teléfonos celulares. También incautó distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la sustancia antes de su comercialización.

Como resultado de las medidas judiciales, quedaron detenidos un hombre de 26 años y su pareja, también de 26. Según la información vinculada con la causa, ambos estarían relacionados con la presunta actividad de venta de estupefacientes que se investigaba en ese sector de Rawson.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que establece las sanciones para los delitos relacionados con estupefacientes. La investigación buscará determinar el alcance de la actividad y las responsabilidades de las personas involucradas.

Desde el Departamento Drogas Ilegales señalaron que el sector donde se desarrolló uno de los allanamientos presentó dificultades para la presencia policial, debido a las características de la zona. En ese contexto, destacaron la importancia de la información aportada por los vecinos para iniciar investigaciones de este tipo.

De acuerdo con lo informado, la causa comenzó a partir de llamados anónimos realizados a la línea gratuita 0800 222 2102, habilitada para recibir denuncias relacionadas con la venta de drogas.

Desde la fuerza policial convocaron a la comunidad a continuar utilizando ese canal de comunicación para aportar datos sobre posibles puntos de comercialización de estupefacientes. La identidad de quienes realizan las denuncias se mantiene bajo reserva.