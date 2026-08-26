Una investigación de la Policía Federal Argentina culminó con el secuestro de más de seis kilos de clorhidrato de cocaína y la detención de cuatro personas en San Juan. El procedimiento se realizó el sábado 22 de agosto y formó parte del denominado Operativo “Delfín Blanco”, una pesquisa que permitió desarticular una organización que, según la investigación, se dedicó a la distribución de estupefacientes en la provincia.

Hubo secuestro de dinero cuyo monto no trascendió.

El operativo fue ejecutado durante la tarde por efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Juan, en cumplimiento de medidas dispuestas por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de la fiscal federal Gabriela Ventimiglia. De los cuatro detenidos, tres fueron identificados como ciudadanos de nacionalidad boliviana.

Los vehículos interceptados transportaban la droga.

La investigación se inició a partir de información que llevó a los investigadores a sospechar de una maniobra vinculada con el traslado y la distribución de drogas. A partir de ese momento, los efectivos desarrollaron distintas tareas de campo durante varios días, que incluyeron vigilancias, observaciones y seguimientos sobre personas, domicilios y vehículos que fueron adquiriendo relevancia a medida que avanzó la pesquisa.

Durante las jornadas de investigación, los agentes registraron mediante fotografías y filmaciones distintos desplazamientos, encuentros entre vehículos, ingresos y egresos de domicilios y movimientos de los sospechosos. El análisis conjunto de esos registros permitió establecer conexiones entre los distintos puntos observados y reconstruir parte de la operatoria que era investigada.

Uno de los principales focos de atención se ubicó en un domicilio de Pocito. Luego de una prolongada vigilancia, los investigadores observaron que los ocupantes de uno de los vehículos ingresaron al inmueble y, minutos después, salieron con una caja que colocaron en uno de los rodados.

Ante esa situación, los efectivos continuaron con el seguimiento y aguardaron el momento indicado para interceptar los vehículos involucrados. Durante el procedimiento encontraron en el interior de una de las camionetas la misma caja que había sido observada previamente.

En el interior había cuatro paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia que posteriormente fue identificada como clorhidrato de cocaína. A partir de ese hallazgo, la investigación continuó con nuevas medidas judiciales y allanamientos en diferentes domicilios relacionados con los sospechosos.

En esos procedimientos fueron encontrados otros tres ladrillos de cocaína. De esta manera, el operativo permitió secuestrar en total más de seis kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, elementos utilizados para el corte, estiramiento y fraccionamiento de la droga y distintos vehículos que quedaron vinculados a la investigación.

La pesquisa demandó la coordinación de efectivos que mantuvieron bajo observación diferentes objetivos de manera simultánea. Los movimientos registrados en distintos sectores y el uso de varios vehículos obligaron a sostener un seguimiento permanente para establecer las conexiones entre los investigados y los lugares que fueron incorporados al expediente.

Con los procedimientos realizados y las cuatro detenciones concretadas, la Policía Federal avanzó sobre una estructura que, de acuerdo con las actuaciones, operó en San Juan para el traslado y distribución de estupefacientes.