Mauro Icardi atraviesa uno de sus momentos más críticos tanto en los tribunales como en su entorno íntimo en medio de la feroz batalla legal que mantiene con Wanda Nara. En las últimas horas, la Justicia resolvió rechazar de plano la medida cautelar que el delantero había solicitado para impedir que Martín Migueles, actual pareja de la conductora, se acerque a su domicilio y a sus hijas.

El fallo cayó como un baldazo de agua fría en la estrategia legal del jugador del Galatasaray, ya que en paralelo rige una restricción que le impide acercarse o mantener contacto con su hija mayor durante cuarenta y cinco días tras el escándalo ocurrido en Nordelta. Según trascendió en el ámbito judicial, los magistrados consideraron que el planteo del futbolista carecía de elementos probatorios suficientes para dictar una prohibición inmediata contra el empresario.

Como si el frente judicial no fuera suficiente, el propio hermano del futbolista, Guido Icardi, expuso en declaraciones radiales la profunda preocupación que existe en la familia por el rumbo que tomó su vida personal y deportiva. “Lo veo perdido, ella lo domaba”, lanzó sin filtros al comparar su presente de inactividad futbolística con los años en los que Wanda Nara conducía su carrera.

El testimonio de su hermano dejó al descubierto el aislamiento que atraviesa el delantero mientras permanece lejos de las canchas y envuelto en denuncias cruzadas junto a Eugenia la China Suárez. Quienes conocen su intimidad advierten que el desgaste emocional por los litigios en Argentina terminó por desplazar por completo su enfoque profesional.

Mientras sus abogados evalúan volver a insistir con nuevos planteos ante la fiscalía en los próximos días, el escenario para Mauro Icardi se vuelve cada vez más complejo. Sin respaldo judicial en sus últimos pedidos y con cuestionamientos públicos desde su propia sangre, el futbolista enfrenta el momento más delicado de su carrera.