Lanús protagonizó una de las eliminaciones más dolorosas de su temporada. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a Cusco con la ventaja de 2-0 conseguida en la ida, pero no logró sostenerla y terminó cayendo por un contundente 4-0 frente a Cienciano, resultado que lo dejó afuera en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El equipo peruano aprovechó la altura y fue ampliamente superior desde el inicio. Con intensidad, presión alta y eficacia en los últimos metros, revirtió rápidamente la serie y desbordó a un Lanús que nunca encontró respuestas futbolísticas ni anímicas.

El Granate intentó reaccionar tras los primeros goles, pero careció de profundidad y sufrió cada avance del conjunto local, que terminó sellando una clasificación histórica con una goleada que sorprendió por la magnitud del resultado.

De defender el título a una eliminación inesperada

Lanús había llegado a esta edición como defensor del título de la Copa Sudamericana, luego de haber ingresado a los playoffs tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. El triunfo 2-0 obtenido en la Fortaleza parecía dejar la serie bien encaminada, pero la revancha cambió completamente el panorama.

Con esta derrota, el conjunto argentino quedó eliminado del certamen continental y cerró antes de lo esperado su participación internacional en 2026, mientras que Cienciano avanzó a los octavos de final con una remontada que quedará entre las más recordadas de su historia reciente.