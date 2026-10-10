Las Águilas afrontarán la final del Mundial de hockey sobre patines femenino ante España con una modificación importante en su formación inicial: Luciana Agudo, capitana y una de las principales referentes de la Selección Argentina, no será titular debido a una lesión. La noticia fue confirmada por el entrenador Darío Giuliani en una entrevista exclusiva con GRUPO HUARPE, realizada por el enviado especial Maximiliano Maldonado desde Asunción, Paraguay.

En la previa del encuentro decisivo de los World Skate Games 2026, Giuliani se refirió al estado físico del plantel y explicó que, si bien el resto de las jugadoras se encuentra en buenas condiciones, la situación de la capitana genera preocupación de cara al enfrentamiento con España.

"El plantel está bien. Luchi tiene una lesión que va a probar ahora y es posible que se vista, pero que no esté en condiciones de jugar muchos minutos", explicó el entrenador, quien dejó abierta la posibilidad de que Agudo pueda integrar el banco de suplentes, aunque su participación estará condicionada por su evolución física.

Sin embargo, Giuliani confirmó que la experimentada jugadora no formará parte del equipo inicial. "Sabemos que, por lo menos como titular, Luchi no va a entrar", aseguró durante la entrevista.

La ausencia de Agudo representa un desafío importante para Argentina, ya que durante los últimos campeonatos mundiales el equipo construyó gran parte de su funcionamiento alrededor de su experiencia y liderazgo dentro de la pista.

"El equipo hace años, mundiales, que viene jugando con Luchi como referencia, así que es una responsabilidad muy grande para las compañeras asumir la responsabilidad de llevar el equipo adelante", reconoció Giuliani.

Pese a esta dificultad, el entrenador destacó la predisposición del resto del plantel para asumir el desafío. "Están recontracomprometidas para hacerlo y ojalá les salga bien", expresó.

Argentina disputará este sábado, desde las 20, la gran final del Mundial frente a España, rival que la derrotó por 7-1 durante la fase de grupos. Las Águilas buscarán conseguir su séptima corona mundial y repetir la consagración de San Juan 2022, aunque deberán afrontar el encuentro decisivo sin su capitana desde el arranque.