A poco más de una semana del conmocionante episodio en el que delincuentes desvalijaron la vivienda de una mujer que permanecía muerta en su interior, la inseguridad volvió a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alberdi, en Santa Lucía. Durante la madrugada de este lunes, vecinos detectaron a dos sospechosos que recorrieron las calles del vecindario, golpearon puertas de distintas viviendas para comprobar si había moradores y, tras una persecución, lograron reducir a uno de ellos y entregarlo a la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en inmediaciones de las calles Landa y Roque Sáenz Peña, a escasos metros de calle Zuviría, el mismo sector donde el pasado 27 de julio se descubrió que delincuentes saqueaban la vivienda de Berta Álvarez, conocida por los vecinos como "Lita", mientras la mujer ya había fallecido dentro del inmueble.

El momento en que uno de los sospechosos golpea la puerta de la casa.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en el barrio. En las imágenes se observó a un hombre con el rostro cubierto que caminó por la zona, golpeó la puerta de una vivienda y luego se retiró arrojando piedras. Instantes después apareció un segundo sujeto, quien se reunió con el primero y ambos continuaron recorriendo las calles del barrio.

Así se desplazan personas ajenas al barrio en horas de la madrugada.

Según relataron vecinos de la zona, esa modalidad se repitió con frecuencia durante las últimas semanas. Los sospechosos golpearon puertas para verificar si las viviendas estaban ocupadas y, de esa manera, determinar posibles objetivos para cometer robos. Los residentes sostuvieron que las alarmas comunitarias sonaron prácticamente todos los días debido a la presencia de personas ajenas al barrio que merodearon las calles e incluso caminaron sobre los techos de algunas casas.

Cansados de los reiterados episodios de inseguridad, varios vecinos decidieron salir en persecución de los sospechosos cuando advirtieron sus movimientos. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que lograron alcanzar a uno de ellos, reducirlo y retenerlo hasta la llegada del personal policial.

El joven fue identificado como Kevin Sosa, de 23 años, con domicilio en el barrio Tierra del Fuego. Una vez que los efectivos arribaron al lugar, los vecinos lo entregaron para que quedara a disposición de la Justicia mientras se investigó su participación en el hecho y las circunstancias que rodearon el procedimiento.

Los habitantes del barrio Alberdi manifestaron nuevamente su preocupación por la inseguridad que afectó al sector y reclamaron una mayor presencia policial. Aseguraron que los robos, arrebatos y daños contra vecinos, especialmente adultos mayores, se repitieron de manera constante y advirtieron que la situación se agravó tras el caso de la mujer hallada sin vida mientras delincuentes saqueaban su vivienda.

La investigación procuró determinar si el detenido y el segundo sospechoso estuvieron vinculados con otros hechos ocurridos recientemente en la zona y establecer si la modalidad registrada por las cámaras de seguridad formó parte de una serie de recorridos destinados a seleccionar viviendas para cometer futuros delitos.