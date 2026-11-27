El hecho ocurrió después de que tres hombres abordaran un remis en Rawson y le pidieran un viaje hasta el barrio San Martín. Durante el recorrido, golpearon al conductor con la culata de un arma de fuego y le robaron un celular Samsung. Un joven de 29 años fue detenido en el barrio Teresa de Calcuta, aunque posteriormente recuperó la libertad mientras continúa la investigación.

Un remisero sufrió un violento asalto en Pocito luego de trasladar a tres pasajeros que lo atacaron con un arma de fuego y le robaron su teléfono celular. El episodio derivó en un procedimiento policial que terminó con la detención de uno de los sospechosos en el barrio Teresa de Calcuta. El joven quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.

De acuerdo con la información policial, todo comenzó cuando tres hombres abordaron el vehículo de alquiler en la intersección de calles Mitre y General Acha. Desde allí solicitaron un viaje hasta el barrio San Martín. Sin embargo, una vez que llegaron al destino, los pasajeros atacaron al conductor. Según la denuncia, uno de ellos le propinó un culatazo con un arma de fuego y, posteriormente, le sustrajeron un teléfono Samsung Galaxy A17.

Tras el asalto, los sospechosos escaparon y se dirigieron hacia el barrio Teresa de Calcuta. La situación llegó a conocimiento de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, que recibieron una comunicación por el equipo policial con las características físicas y de vestimenta de los presuntos autores.

Los uniformados iniciaron recorridas por el sector y observaron a un grupo de personas entre las que se encontraba un hombre vestido con ropa oscura. Cuando intentaron entrevistarlo, varios sujetos escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos, identificado por los efectivos como Ahumada, se perdió de vista luego de huir por los fondos de las viviendas de la manzana P.

La búsqueda continuó por las calles del barrio y, durante otro recorrido, los policías divisaron a un hombre que vestía una remera azul con líneas horizontales blancas y rojas, además de un pantalón de jean. Al advertir la presencia de los móviles, el sujeto intentó ingresar a un comercio para evitar el contacto con los uniformados.

Los efectivos lo identificaron como Ángel Andrés Figueroa, de 29 años, domiciliado en el mismo barrio. Según el informe del procedimiento, el joven reaccionó con insultos hacia el personal policial, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia correspondiente.

Posteriormente, los investigadores entrevistaron al remisero, quien aportó características de la vestimenta de uno de los atacantes que coincidieron con las del hombre detenido. Esa información permitió vincularlo inicialmente con el episodio denunciado.

La causa quedó registrada bajo el legajo 480/26 e intervino la UFI Delitos contra la Propiedad. La calificación provisoria fue robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Además, se dispuso el secuestro de las prendas que llevaba el sospechoso para incorporarlas a la investigación.

Finalmente, desde la fiscalía ordenaron notificar a Figueroa de la causa y disponer su libertad, mientras continuaron las actuaciones para avanzar con la identificación de los otros dos presuntos participantes y esclarecer las circunstancias del asalto.