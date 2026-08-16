Una dirigente de Rawson Juniors denunció que fue golpeada por el padre de un jugador de Recabarren durante un partido de Sub 13 de inferiores disputado el domingo pasado, cuando intentaba cerrar un portón para evitar que ingresaran personas a la cancha en medio de un tumulto. Se trata de María Sánchez, quien terminó con el hombro izquierdo morado y realizó una denuncia formal.

Según relató la damnificada a DIARIO HUARPE, todo sucedió en cancha de El Globo, donde su equipo hace de local en las categorías formativas. Además, expuso que el agresor las hostigó y golpeó. “Yo estaba sujetando el portón para que no ingresara nadie. Me pega una piña en el hombro izquierdo y cae. Después ingresó toda la gente y fue muy desagradable”, contó.

Sánchez aseguró que el hombre logró escapar del lugar luego de saltar el paredón de la cancha. La dirigente afirmó que pudo identificarlo y que realizó una denuncia formal.

Denuncia, lesión y actuación de la Liga

Tras el episodio, la policía intervino y Sánchez se dirigió a la Comisaría 13, donde realizó la denuncia. Debido a que presentaba una lesión visible, fue derivada al médico legista. “Tengo todo el hombro morado y los nervios extendidos del brazo izquierdo por el golpe”, explicó. Según indicó, el informe médico determinó una lesión muscular.

La dirigente también presentó una nota ante la Liga con fotografías y la denuncia correspondiente. Ahora aguarda que el Tribunal de Penas cite a las partes para prestar declaración y determine las sanciones.

Desde el club involucrado, Sánchez contó que recibió un llamado de la presidenta para pedirle disculpas y transmitirle que no había conocido todos los detalles de lo ocurrido.

“Esto no puede pasar en el fútbol de niños”

Sánchez, quien lleva alrededor de 15 años vinculada al fútbol, cuestionó con dureza la violencia en las tribunas, especialmente porque el episodio ocurrió durante un encuentro de inferiores. “Uno siempre ve violencia entre hombres, pero nunca una violencia así y sin ningún motivo. Yo ni siquiera estaba discutiendo con esa persona. Me parece que no se lo merece nadie, ni como mujer ni como dirigente”, sostuvo.

Además, remarcó que la situación genera un mensaje negativo para los chicos: “Si el chico ve que el papá insulta al árbitro o a los jugadores, ¿qué podemos esperar del chico adentro de la cancha?”.

La dirigente pidió que la Liga y el Tribunal de Penas tomen las medidas correspondientes y destacó que las sanciones deben alcanzar a quienes protagonizan hechos de violencia. “Espero que no vuelva a pasar y que sancionen como corresponde. Estamos hablando de fútbol de niños y tenemos que darles otro ejemplo”, concluyó.

La denuncia formal