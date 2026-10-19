Golpeó a los policías y destrozó un patrullero cuando lo trasladaban al Penal

José Agustín Leda, de 25 años, protagonizó una violenta evasión durante un traslado policial de la Comisaría 26ta y desató un amplio despliegue en Capital. El recluso atacó a los uniformados a cargo de la custodia para abrirse paso y escapar corriendo hacia un vecindario cercano.

El sujeto se encontraba aprehendido desde el sábado a la noche tras meterse sin autorización a una vivienda particular. Cuando las autoridades lo trasladaban por el lateral Norte de avenida Circunvalación y General Acha, el hombre arremetió contra el agente que viajaba a su lado con un codazo y le dio una patada a la conductora de la camioneta oficial.

Tras la agresión, el imputado destruyó la ventanilla trasera derecha de la unidad, saltó hacia la calle por el hueco y huyó a toda velocidad en dirección al barrio Cattani. Los agentes agredidos emitieron la alerta por radio y las brigadas del Comando Radioeléctrico Central iniciaron de inmediato un rastrillaje en los monoblocks.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad localizaron la campera del evadido tirada en una escalera e inspeccionaron los niveles superiores. Finalmente hallaron al prófugo oculto entre los cables de internet de una terraza, donde volvió a oponer resistencia mediante trompadas y patadas hasta que fue neutralizado y esposado por los efectivos.

Las autoridades precisaron que Leda cuenta con un amplio historial delictivo y condenas previas por andar armado en febrero de 2025, además de un incidente en abril de 2021 por atacar a un agente y dañar un móvil. Actualmente purga una pena en el Penal de Chimbas y sumó imputaciones en Flagrancia por daños, lesiones y resistencia a la autoridad.