González García anunció el nuevo protocolo para el aborto legal

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció este jueves en Casa Rosada el nuevo protocolo para cumplir con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“Habrá algunas organizaciones antiderechos que lo van a cuestionar. Lo que estamos haciendo es dar un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y con los derechos de las que, lamentablemente, están en una situación de interrupción legal del embarazo”, precisó en conferencia de prensa.

Sin dar demasiados detalles para evitar cuestiones “técnicas”, Ginés precisó que el protocolo es una “actualización” que “describe cuál es la situación del aborto en Argentina y en mundo y cómo se debe proceder, cuál es la evaluación que se debe hacer y cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo”.

Además, pidió que este tema “no se convierta en un combate” y que "no es una búsqueda de votos ni algo para ganar una elección. Es claramente cómo se cumple con un derecho y con la ley”.

Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria señaló que el nuevo protocolo -que será publicado este viernes en el Boletín Oficial- es más flexible respecto a la objeción de conciencia. “Se respeta pero no puede ser una cortada para que no se cumpla la ley, no puede quedarse sin respuesta institucional”, afirmó.

Por último, evitó referirse a si próximamente impulsarán en el Congreso un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. “Primero que nada vamos a intentar que se cumplan las leyes vigentes”, sostuvo.